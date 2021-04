تقرير: تركي آل الشيخ مهتم بالاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي

ذكر الصحفي الرياضي بين جاكوبس أن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، أجرى اتصالات في محاولة للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي، الذي أعلن إفلاسه مؤخرا.

وقال بين جاكوبس عبر حسابه على ”تويتر“، يوم السبت: ”يمكنني أن أؤكد أن المستشار تركي آل الشيخ مهتم بشراء بوردو، وقد أجرى اتصالاته مع شركة كينغ ستريت بهذا الشأن“.

وكان نادي بوردو أعلن أنه أصبح تحت الحراسة القضائية، بعدما أعلنت شركة كينغ ستريت المالكة أنها لم تعد ترغب في دعم النادي ماليا.

وتعثر بطل فرنسا السابق ماليا بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وتسببت النهاية المبكرة لموسم 2019-2020 بخسائر في الأرباح، بعد إلغاء موسم الدوري.

Worth nothing club is currently under the protection of the commercial court, and mayor Pierre Hurmic says he plans to be involved in finding a new owner/investment. But I am told TAS's initial approach was directly to King Street representatives to understand the lay of land.

