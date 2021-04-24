رياضة

تقرير: تركي آل الشيخ مهتم بالاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 18:17 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 19:45 GMT

تقرير: تركي آل الشيخ مهتم بالاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي

ذكر الصحفي الرياضي بين جاكوبس أن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، أجرى اتصالات في محاولة للاستحواذ على نادي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ذكر الصحفي الرياضي بين جاكوبس أن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، أجرى اتصالات في محاولة للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي، الذي أعلن إفلاسه مؤخرا.

وقال بين جاكوبس عبر حسابه على ”تويتر“، يوم السبت: ”يمكنني أن أؤكد أن المستشار تركي آل الشيخ مهتم بشراء بوردو، وقد أجرى اتصالاته مع شركة كينغ ستريت بهذا الشأن“.

وكان نادي بوردو أعلن أنه أصبح تحت الحراسة القضائية، بعدما أعلنت شركة كينغ ستريت المالكة أنها لم تعد ترغب في دعم النادي ماليا.

وتعثر بطل فرنسا السابق ماليا بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وتسببت النهاية المبكرة لموسم 2019-2020 بخسائر في الأرباح، بعد إلغاء موسم الدوري.

وقال النادي: ”بينما يتأثر بوردو بشدة، أبلغت شركة كينغ ستريت، التي استثمرت 46 مليون يورو في النادي منذ الاستحواذ عليه، بأنها لا ترغب في تقديم المزيد من الدعم للنادي، وستمول احتياجاتها الحالية والمستقبلية“.

وأضاف: ”دعت هذه الظروف الرئيس لحماية النادي عبر وضعه تحت الحراسة القضائية، من محكمة بوردو التجارية“.

وتابع: ”تم تعيين ممثلين خاصين لتحمل مسؤولية مساعدة بوردو في البحث عن حل دائم“.

وفاز بوردو بلقب الدوري لآخر مرة في 2008-2009، لكنه يقبع في المركز 16 هذا الموسم بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

وكانت رابطة الأندية الفرنسية قد قررت إلغاء الدوري في الموسم الماضي؛ بسبب جائحة كورونا وإعلان باريس سان جيرمان بطلا له.

واحتل بوردو المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، بعدما لعب 28 مباراة.

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