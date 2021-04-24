ماينز يهزم بايرن ميونخ ويؤجل تتويجه بلقب الدوري الألماني

فرط بايرن ميونخ في أول فرصة لحسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام مضيفه ماينز اليوم السبت وسيتعين عليه الانتظار حتى مباراة رازن بال شبورت لايبزيغ غدا الأحد لمعرفة ما إذا كان سيحسم لقبه 31 في المسابقة المحلية هذا الأسبوع.

ليفاندوفسكي يقلص الفارق، لكن بعد فوات الأوان!

ماينز يهزم بايرن ميونخ 2-1 في الدوري الألماني ويؤجل تتويج البافاري باللقب،

كما استغل بروسيا دورتموند تألق هالاند الذي سجل ثنائية ليفوز على فولفسبورغ 2-0. pic.twitter.com/RqPnIOxv3q — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

وصعق جوناتان بوركاردت الفريق الزائر بعد ثلاث دقائق عندما استدار عند حافة منطقة الجزاء ليسدد في الشباك في بداية قوية من ماينز الذي سدد مرتين في إطار المرمى في أول 18 دقيقة في ظل تفكك تام في دفاع بايرن.

وأحرز ماينز المتألق، الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات في الدوري، الهدف الثاني المستحق في الدقيقة 37 بضربة رأس من روبن كوايسون إثر ركلة حرة.

وسيطر الفريق البافاري على اللعب في الشوط الثاني لكنه لم يصنع سوى القليل من الفرص حتى سجل هدافه روبرت ليفاندوفسكي هدفه 36 هذا الموسم في اللعبة الأخيرة بالمباراة عقب عودته من إصابة أبعدته أربعة أسابيع.

ويملك بايرن، الذي تتبقى له ثلاث مباريات، 71 نقطة ويتقدم بعشر نقاط على لايبزيغ الذي يواجه شتوتغارت غدا الأحد. وسيتوج الفريق البافاري بطلا إذا خسر لايبزيغ.

من يمكنه إيقاف الصاروخ المنطلق هالاند؟! هدف رائع🔥🚀 pic.twitter.com/WEcbXgR9QL — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

وفي نفس الجولة فاز بروسيا دورتموند 2-0 على فولفسبورغ ليصبح في المركز الخامس بـ55 نقطة، بينما بقي فولفسبورغ في المركز الثالث بـ57 نقطة.

سجل هدفي دورتموند إيرلينغ هالاند.