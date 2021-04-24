رياضة

ماينز يهزم بايرن ميونخ ويؤجل تتويجه بلقب الدوري الألماني
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 15:52 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 16:40 GMT

ماينز يهزم بايرن ميونخ ويؤجل تتويجه بلقب الدوري الألماني

فرط بايرن ميونخ في أول فرصة لحسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام مضيفه ماينز اليوم السبت وسيتعين عليه الانتظار حتى مباراة رازن بال

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

فرط بايرن ميونخ في أول فرصة لحسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام مضيفه ماينز اليوم السبت وسيتعين عليه الانتظار حتى مباراة رازن بال شبورت لايبزيغ غدا الأحد لمعرفة ما إذا كان سيحسم لقبه 31 في المسابقة المحلية هذا الأسبوع.

 

وصعق جوناتان بوركاردت الفريق الزائر بعد ثلاث دقائق عندما استدار عند حافة منطقة الجزاء ليسدد في الشباك في بداية قوية من ماينز الذي سدد مرتين في إطار المرمى في أول 18 دقيقة في ظل تفكك تام في دفاع بايرن.

وأحرز ماينز المتألق، الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات في الدوري، الهدف الثاني المستحق في الدقيقة 37 بضربة رأس من روبن كوايسون إثر ركلة حرة.

وسيطر الفريق البافاري على اللعب في الشوط الثاني لكنه لم يصنع سوى القليل من الفرص حتى سجل هدافه روبرت ليفاندوفسكي هدفه 36 هذا الموسم في اللعبة الأخيرة بالمباراة عقب عودته من إصابة أبعدته أربعة أسابيع.

ويملك بايرن، الذي تتبقى له ثلاث مباريات، 71 نقطة ويتقدم بعشر نقاط على لايبزيغ الذي يواجه شتوتغارت غدا الأحد. وسيتوج الفريق البافاري بطلا إذا خسر لايبزيغ.

وفي نفس الجولة فاز بروسيا دورتموند 2-0 على فولفسبورغ ليصبح في المركز الخامس بـ55 نقطة، بينما بقي فولفسبورغ في المركز الثالث بـ57 نقطة.

سجل هدفي دورتموند إيرلينغ هالاند.

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