رياضي إيراني يطلب اللجوء إلى ألمانيا بسبب تعرضه للتمييز

قال محمد حسيني أفشار، لاعب رياضة التجديف في إيران، إنه تقدم بطلب الحصول على اللجوء إلى ألمانيا وذلك بعدما غادر بلاده، العام الماضي، بسبب تعرضه للتمييز.

وأوضح حسيني أفشار خلال حديثه لموقع إذاعة ”دويتشه فيله“ الألمانية باللغة الفارسية، أنه“تعرض للتمييز في إيران لأسباب دينية وعرقية، وغادر البلاد ويعيش في ألمانيا منذ العام 2020، وتقدم بطلب الحصول على اللجوء“.

ومحمد محمد حسيني أفشار البالغ من العمر 29 عامًا، هو من الشخصيات البارزة في رياضة التجديف في إيران على مر السنين، وفاز بألقاب مختلفة في قوارب الكاياك في إيران بين عامي 2013 و2019.

وأضاف أفشار“أنه تعرض للتمييز في إيران لأنه مسيحي ومن أبناء القومية الكردية“، وأنه غادر إيران في النهاية لهذا السبب.

وخلال السنوات الأخيرة، تزايدت عملية الهجرة واللجوء للرياضيين الإيرانيين لأسباب عديدة منها التضييق، وتداخل السياسة بالرياضة، ومنع الرياضيين من مواجهة خصومهم الإسرائيليين في المسابقات الدولية.

وفي العام 2019، طلب لاعب الجودو الإيراني سعيد ملايي“ اللجوء مع عائلته إلى ألمانيا، وفي العام ذاته تقدم لاعب الرماية بوريا جلالي بور بطلب اللجوء إلى هولندا بعدما شارك في المنافسة الدولية في طوكيو 2020، ورفض العودة إلى إيران.

كما قامت راحلة آسماني، لاعبة تايكوندو والحاصلة على ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية، وفازت بميداليتين ذهبيتين، وأخرى فضية، وبرونزيتين في بطولة التايكوندو المفتوحة، باللجوء إلى بلجيكا في العام 2012.

وكان محمد حسين إبراهيمي عضوًا في المنتخب الإيراني للمبارزة في فلورا، وشارك في دورة الألعاب الآسيوية في قوانغتشو الصينية، العام 2010، حيث لجأ إلى فرنسا بعد انتهاء دورة الألعاب.

فيما قامت ميناء علي زادة لاعبة رياضة ”قارب التنين“ بطلب اللجوء إلى ألمانيا العام 2009.