إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد أحدث المنسحبين من دوري السوبر الأوروبي

أعلن ناديا إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني انسحابهما من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، والذي انفرط عقد المشاركين بها بعد انسحاب 6 أندية إنجليزية، أمس الثلاثاء.

وتبقى فقط من الأندية التي أعلنت تأسيس البطولة، ريال مدريد، وبرشلونة، وميلان، ويوفنتوس.

وأوضح إنتر ميلان في بيانه الرسمي، أن ”النادي لم يعد جزءًا من مشروع دوري السوبر الأوروبي، نحن ملتزمون دائمًا بتقديم أفضل تجربة كرة قدم للجماهير“.

📢 | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano 👉 https://t.co/F6wncPBoH7#FCIM — Inter (@Inter) April 21, 2021

وأضاف البيان: ”من خلال هذه الرؤية، سنواصل العمل مع المؤسسات وجميع أصحاب المصلحة من أجل مستقبل الرياضة الذي نحبه جميعًا“.

كما أكد أتلتيكو في بيان، أن المسابقة التي كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة بالشكل نفسه، وقال: إن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة بهذا القرار.

Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021

وكان أندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس ومؤسس دوري السوبر الأوروبي، قد أكد اليوم الأربعاء، أن المسابقة الجديدة لم تعد قادرة على الاستمرار بعد انسحاب ستة أندية إنجليزية.

وردا على سؤال من رويترز حول إمكانية إقامة البطولة، قال أنيلي ”حتى أكون صريحا وصادقا لا. من الواضح أن الأمر ليس كذلك“.