نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020.. السعودية بمجموعة البرازيل.. ومصر مع إسبانيا والأرجنتين

أقيمت صباح اليوم الأربعاء، بمدينة زيوريخ السويسرية، مراسم قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، والتي أسفرت عن مواجهات نارية للمنتخبات العربية.

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ المؤجلة إلى العام 2021 خلال الفترة من الـ22 من يوليو وحتى الـ7 من أغسطس المقبلين.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: اليابان – جنوب أفريقيا – المكسيك – فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا – كوريا الجنوبية – هندوراس – رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر – إسبانيا – الأرجنتين – أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل – ألمانيا – كوت ديفوار – السعودية.

وقسمت المنتخبات الـ16 قبل القرعة إلى 4 مستويات وفقا لنتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية.

وضم التصنيف الأول كلا من اليابان صاحبة الضيافة، بالإضافة لمنتخبات البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية، وفي المستوى الثاني تأتي منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا، ويتواجد المنتخب المصري في التصنيف الثالث مع نيوزيلندا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وفي المستوى الرابع والأخير، تأتي منتخبات السعودية وأستراليا وفرنسا ورومانيا.

يذكر أن البرازيل توجت بذهبية كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بالفوز بركلات الترجيح على ألمانيا في النهائي.

ويعد أكثر منتخبين توجا باللقب هما المجر وبريطانيا (3 ألقاب) مقابل لقبين للأرجنتين وروسيا وأوروغواي ولقب لكل من البرازيل وصربيا وبولندا وإسبانيا وألمانيا الشرقية ونيجيريا وفرنسا والتشيك وإيطاليا وبلجيكا والسويد والمكسيك وكندا والكاميرون.