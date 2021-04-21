الصحف الرياضية: "دوري السوبر الأوروبي ينهار".. و"نيمار يأمل في برشلونة"

شكل انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوري الإسباني والإيطالي وانتظار البرازيلي نيمار لبرشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

نشرت الصحيفة عددا مزدوجا وخصصته لمشكلة دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”دوري السوبر مثير للسخرية“.

كما اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني وأبرزها قادش ضد ريال مدريد، وليفانتي أمام إشبيلية، وكتبت: ”دوري السوبر للجميع“.

سبورت

ركزت الصحيفة على انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي وكتبت: ”دوري السوبر الأوروبي ينهار“.

كما تحدثت عن مصير البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: ”نيمار يأمل في برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يمكن أن يفلت من المأزق في الدوري الإسباني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مصير دوري السوبر الأوروبي وانسحاب الأندية الإنجليزية من المشروع، وكتبت: ”دوري السوبر الأوروبي يحتضر.. انسحاب بريطانيا من المشروع“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد بـ6 غيابات في قادش“.

كما اهتمت بلقاءات دوري أبطال أوروبا لكرة السلة من خلال خسارة ريال مدريد وبداية مشوار برشلونة في لقاءات ربع النهائي.

آس

ركزت الصحيفة على قرار الأندية الإنجليزية الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”أندية إنجلترا تفجر مشروع السوبر الأوروبي“.

كما اهتمت بلقاء قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مرة أخرى في الإطار“.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بباقي لقاءات الأربعاء في الدوري الإسباني.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة عدة أندية إنجليزية في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي واستقالة إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”أمل جديد لكرة القدم، أوروبا لم تعد تغني“، و“مانشستر سيتي وتشيلسي ينسحبان من دوري السوبر الأوروبي واستقالة نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت على إقصاء فريق فاليير أحد أندية الدوري الوطني الثاني لفريق تولوز من كأس فرنسا، وكتبت: ”هذه هي كرة القدم“.

كما اهتمت بانسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”الدوري الإنجليزي الممتاز يدفن دوري السوبر الأوروبي“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على دوري السوبر الأوروبي وانسحاب الأندية الإنجليزية من المشروع وكتبت: ”يقفز“.

كما تحدثت مع أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، وكتبت: ”أنييلي: أجبر على التغيير“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإيطالي ولقاء سبيزيا وإنتر ميلان، وكتبت: ”كونتي يتجه للأسفل“، كما اهتمت بفوز فيورنتينا على هيلاس فيرونا 2-1.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على دوري السوبر الأوروبي بعد انسحابات الأندية الإنجليزية واحتجاجات الجماهير، وكتبت: ”انهارت“.

كما اهتمت بلقاءات الدوري الإيطالي وكتبت عن لقاء يوفنتوس وبارما: ”بيرلو: أفكر في دوري الأبطال“، وعن لقاء سبيزيا وإنتر ميلان: ”12 نقطة وكونتي يمكنه الاحتفال“.