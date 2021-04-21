دوري السوبر الأوروبي في بيان رسمي: أندية إنجلترا تعرضت لضغوط.. وسنعيد النظر بمشروعنا

قال دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، الذي هزه انسحاب الأندية الإنجليزية الستة يوم الثلاثاء، إنه سيصب تركيزه الآن على ”إعادة تشكيل المشروع“.

وقال منظمو دوري السوبر في بيان رسمي، مساء الثلاثاء: ”على الرغم من رحيل الأندية الإنجليزية، التي اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات تحت وطأة الضغوط، فإننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماما مع القوانين واللوائح الأوروبية.

”بالنظر إلى الظروف الحالية، سنعيد النظر في أنسب الخطوات لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائما أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله“.

وأعلنت الأندية الإنجليزية الستة – آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير – انسحابها يوم الثلاثاء.

بي إن سبورتس: استقالة أنييلي وتجميد دوري السوبر الأوروبي https://t.co/veT66wptXA pic.twitter.com/hpFdvLZcCp — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

والأندية المتبقية هي: ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، من إسبانيا.. ميلان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، من إيطاليا.

ويبدو إنتر ميلان الأقرب ليكون النادي التالي الذي يغادر البطولة بعد أن نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مصدر في النادي قوله ”مشروع دوري السوبر في وضعه الحالي لم يعد في اهتمامات إنتر“.

وتخلت الأندية الإنجليزية عن المشروع بعد عاصفة من الانتقادات من الجماهير واللاعبين والمدربين والحكومات، بجانب تهديدات بالإيقاف وعقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).

ولكن رغم أن المشروع كما كان متصورا قبل 48 ساعة فقط يبدو الآن معطلا، فإن الدوري ما زال يطالب بإجراء تجديدات.

وقال البيان: ”دوري السوبر الأوروبي مقتنع بأن الوضع الراهن في كرة القدم الأوروبية بحاجة إلى تغيير.

”نحن نقترح بطولة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل. يهدف اقتراحنا إلى السماح للعبة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم، ويشمل ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة الجائحة“.

وأضاف: ”ستوفر البطولة -أيضا- مدفوعات تضامنية لكل الأطراف المعنية بكرة القدم“.