نتائج اجتماع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي‎

كشفت إذاعة ”COPE“ عن نتائج الاجتماع الذي عقدته الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بعد يوم مشحون ضد البطولة.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة، فإن الاجتماع انتهى بإعلان مانشستر سيتي مغادرته البطولة رسميا، فيما أكد ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد استمرارهما في البطولة.

وأوضحت أن ”نادي تشيلسي لم يؤكد مغادرته، لكنه أعرب عن شكوكه تجاه نجاح وسلامة هذا المشروع“.

وكان 12 ناديًا أوروبيًا قد أعلنت موافقتها على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي الجديد، برئاسة فلورنتينو بيريز.

وضمت الأندية الموافقة 6 فرق إنجليزية، هي: مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام.

إد وودوارد يعلن استقالته رسميا من منصبه كرئيس تنفيذي لمانشستر يونايتد https://t.co/RI4scCrCvi pic.twitter.com/JCD4Tog86c — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

وأصدر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا بالفعل أعلن من خلاله انسحابه من دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وقال مانشستر سيتي في بيانه: ”يمكننا أن نؤكد أننا قد اتخذنا إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة التي تضع خططًا لدوري السوبر الأوروبي الجديد“.

فيما أعلن نادي مانشستر يونايتد أن الرئيس التنفيذي إد وودوارد سيرحل عن الأولد ترافورد نهاية العام الحالي.

بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مشاركة برشلونة في دوري السوبر الأوروبي الجديد ستكون مشروطة بتصويت أعضاء النادي لصالح المقترح.

⚡️ “هل انفرط العقد؟.. أندية تجهز للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي”https://t.co/BOccBukyhT — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

وقالت محطة ”TV3“ التلفزيونية: إن العقد الذي وقعه جوان لابورتا رئيس برشلونة مع 11 ناديا مؤسسا آخر يتضمن بندا يسمح للنادي بالتراجع عن الاتفاق في حال عدم موافقة أعضائه.

وأضاف التقرير أن لابورتا اجتمع مع رونالد كومان مدرب برشلونة، اليوم الثلاثاء؛ لشرح موقف النادي من دوري السوبر، ويعتزم التحدث إلى قادة الفريق ليونيل ميسي وجيرار بيكي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو غدا الأربعاء.