الصحف الرياضية: "برشلونة لا تتوقف".. و"دوري السوبر الأوروبي يشعل حربا أهلية"

شكل إنشاء دوري السوبر الأوروبي من قبل 12 ناديا كبيرا في أوروبا، وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بعقوبات كبيرة على الأندية المشاركة واللاعبين، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج الدوريات الأوروبية، وتأهل ليستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومصير رونالد كومان في برشلونة، وإقصاء باريس سان جيرمان أولمبيك ليون من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام إيبار 5-0 وتعادل ريال مدريد سلبيا أمام خيتافي، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يوسع الفارق، لكن ريال مدريد لم يبتعد كثيرا“.

كما اهتمت الصحيفة بالإعلان عن بطولة السوبر الأوروبي، وكتبت: ”انفجار في كرة القدم.. ولادة السوبر الأوروبي لكن يويفا يهدد بعقوبات كبيرة“.

كما اهتمت الصحيفة بباقي نتائج لقاءات الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد فوزه بلقب كأس ملك إسبانيا، وتعثر ريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”والآن من أجل لقب الدوري الإسباني، برشلونة يعود لمصيره بين يديه في الدوري“، وبشأن مصير كومان، كتبت: ”كومان الفائز الأكبر من الفوز بلقب كأس الملك“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإسباني، وكتبت عن فوز أتلتيكو مدريد على إيبار: ”أتلتيكو مدريد يسحق إيبار“، و عن تعادل ريال مدريد أمام خيتافي، كتبت: ”ريال مدريد يتعثر في خيتافي“.

الصحيفة اهتمت أيضا بموافقة ريال مدريد وبرشلونة على إنشاء بطولة السوبر الأوروبي، وكتبت: ”ريال مدريد وبرشلونة ينضمان لبطولة السوبر الأوروبي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد فوزه بلقب كأس ملك إسبانيا ونتائج لقاءات الدوري الإسباني في صالحه، وكتبت: ”برشلونة.. لا تتوقف“.

كما تحدثت عن إنشاء دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”حرب من أجل السوبر الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إيبار وتعادل ريال مدريد أمام خيتافي، وكتبت: ”ريال مدريد يخطو خطوة للخلف“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام إيبار 5-0 وتعادل ريال مدريد سلبيا أمام خيتافي، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يأخذ مسافة مفتوحة“.

كما اهتمت بإعلان تدشين بطولة السوبر الأوروبي، وكتبت: ”ولادة دوري السوبر الأوروبي وبداية الحرب“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على دوري السوبر الأوروبي، الذي وافقت عليه 6 أندية إنجليزية كبرى ووصفته بأنه: ”عمل إجرامي ضد المشجعين“، وكتبت: ”دوري السوبر الأوروبي يشعل حربا أهلية“.

كما تحدثت عن تأهل ليستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تجاوز ساوثهامبتون في نصف النهائي، وكتبت: ”أنا أحب كأس الاتحاد وكأس الاتحاد يحبني“.

الصحيفة اهتمت بتشيلسي ومطالب مدربه، وكتبت: ”توخيل يرغب في صفقة جديدة لتشيلسي“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على انضمام 6 أندية إنجليزية لمشروع دوري السوبر الأوروبي وإمكانية منعها من المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”حُذر الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز من أنه قد يتم منعهم من المشاركة في الدوري حال انضمامهم للسوبر الأوروبي“.

كما اهتمت بتأهل ليستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه في نصف النهائي على ساوثهامبتون، وكتبت: ”البطل إيهايناتشو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إنشاء بطولة السوبر الأوروبي بين الأندية الكبرى في أوروبا، وكتبت: ”حرب الأغنياء“.

كما اهتمت بالصراع على لقب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان وموناكو وأولمبيك ليون، وكتبت: ”سوبر دوري الدرجة الأولى الفرنسي“.

الصحيفة اهتمت أيضا بإقصاء باريس سان جيرمان أولمبيك ليون، حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في المواسم الخمسة الأخيرة، من ربع النهائي، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على الأساطير“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع الدوري الإيطالي وسقوط يوفنتوس أمام أتلانتا وتعادل إنتر ميلان أمام نابولي، وفوز ميلان على جنوى، وكتبت: ”يوفنتوس يسقط وحده، هدف متأخر يدين بيرلو المحروم من كريستيانو رونالدو“، و“إنتر ميلان يتعادل مع نابولي ويبتعد بفارق 9 نقاط عن ميلان بيولي الفائز على جنوى 2-1“.

كما اهتمت بإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”دوري السوبر الأوروبي، يويفا يعلن الحرب“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز أتلانتا على يوفنتوس 1-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”الجنة أتلانتا.. والجحيم يوفنتوس“.

كما اهتمت بدوري السوبر الأوروبي مع نشر صورة لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد ورئيس مجلس إدارة الدوري الجديد، وكتبت:“ لكن أنت مجنون؟ دوري السوبر الأوروبي يقتل الدوري الإيطالي“.