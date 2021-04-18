رياضة

5 مرشحين لخلافة هانز فليك في قيادة بايرن ميونخ
تاريخ النشر: 18 أبريل 2021 7:13 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2021 8:30 GMT

5 مرشحين لخلافة هانز فليك في قيادة بايرن ميونخ

أعلن الألماني هانز فليك عن رغبته في ترك منصبه كمدرب لفريق بايرن ميونخ في نهاية الموسم، موضحا أنه أبلغ مسؤولي الفريق واللاعبين بقراره وهو ما يفتح الباب للتكهنات

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أعلن الألماني هانز فليك عن رغبته في ترك منصبه كمدرب لفريق بايرن ميونخ في نهاية الموسم، موضحا أنه أبلغ مسؤولي الفريق واللاعبين بقراره وهو ما يفتح الباب للتكهنات بشأن خلافته.

وقاد فليك بايرن ميونخ للفوز بسداسية تاريخية الموسم الماضي، لكن الفريق خرج الموسم الحالي من كأس ألمانيا ومن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وما زال ينافس للحفاظ على لقبه بطلا للدوري الألماني، حيث يتقدم بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه لايبزيغ على بعد 5 جولات من نهاية المسابقة.

وتحدثت صحيفة ”ميرور سبورت“ البريطانية، عن المرشحين لخلافة فليك في بايرن ميونخ ورشحت 5 أسماء وهم:

الإيطالي ماسيميليانو أليغري

يعتبر المرشح المفضل لإدارة بايرن ميونخ، حسب عدة تقارير إعلامية، لكونه حاليا دون فريق منذ مغادرته يوفنتوس صيف 2019.

وتوج ماسيميليانو أليغري برفقة يوفنتوس بـ5 ألقاب في الدوري الإيطالي على التوالي وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

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الألماني جوليان ناغسلمان

يعتبر مدرب لايبزيغ الشاب أحد المدربين الذين ارتبط اسمهم ببايرن ميونخ بعد نجاحه في قيادة فريقه للمنافسة على لقب الدوري الألماني ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لكن المدرب الألماني الشاب نفى وجود أي اتصالات بينه وبين إدارة بايرن، وفي المقابل ترك الباب مفتوحا لحدوث تطورات في نهاية الموسم، وقال: ”هناك عدة تطورات في كرة القدم لا يمكن توقعها“.

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الألماني يورغن كلوب

عبر  كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، بضع مرات عن إعجابه بكلوب، مدرب ليفربول الحالي، لكن الظروف لم تسهم في جعله مدربا لبايرن ميونخ.

وسبق للرئيس التنفيذي للفريق الألماني أنْ قال: ”كلما كنا نبحث عن مدرب كان كلوب مرتبطا بفريق“.

وأضاف: ”إن كنا نبحث عن مدرب يجب أن تكون الظروف مساعدة، أعرف دائما أن يورغن كلوب هو أحد أفضل 3 أو 4 مدربين في أوروبا“.

وفي الظروف الحالية ما زال كلوب مرتبطا بفريق ليفربول بعقد مستمر لمدة 3 مواسم إضافية.

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الألماني يواكيم لوف

سيغادر لوف منصبه كمدرب للمنتخب الألماني بعد نهاية بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل، وتشير التوقعات لخلافته مدرب بايرن ميونخ الحالي.

ومن المحتمل أن يخوض لوف تحديا جديدا في مسيرته من بوابة الأندية وارتبط سابقا اسمه ببضع فرق، أبرزها ريال مدريد لكنه قد يتبادل مهامه مع هانز فليك.

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الإسباني تشابي ألونسو

لعب تشابي ألونسو لفريق بايرن ميونخ لمدة 3 مواسم، قبل أن يبدأ مشواره كمدرب برفقة الفئات الصغرى لريال مدريد ثم مدربا لفريق ريال سوسيداد ”ب“ في 2019، حيث مدد أخيرا عقده لموسم إضافي.

وقد يصبح ألونسو أحد النجوم الذين تحولوا لتدريب فريق كبير ويسير على خطى بيب غوارديولا وزين الدين زيدان وبيرلو ويتسلم تدريب بايرن ميونخ.

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