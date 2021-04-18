الصحف الرياضية: برشلونة دون منافس "31 لقبا لكأس الملك".. وكريستيانو رونالدو يترك يوفنتوس لديبالا

شكل فوز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو في النهائي، وأبرز لقاءات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتصريحات ميسي بعد الفوز باللقب وغياب كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، بسبب الإصابة وإعلان هانز فليك رحيله عن تدريب بايرن ميونخ في نهاية الموسم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو في النهائي 4-0، وكتبت: ”دون منافس.. 31 لقبا لكأس الملك“.

كما اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد – إيبار وخيتافي ريال مدريد، وكتبت: ”من أجل لقب الدوري الإسباني دون أي شيء“، و“سيميوني يهاجم بلورينتي وكوريا“، و“زيدان يخترع واقيا خلفيا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو في النهائي (4-0)، وكتبت: ”أبطال“.

كما اهتمت بتصريح ميسي بعد التتويج باللقب، وكتبت: ”ميسي: إنه لأمر خاص جدا أن أكون قائدا لهذا الفريق“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه في النهائي على أتلتيك بلباو 4-0 وتألق ميسي، وكتبت: ”لا يزال الملك“.

كما اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد أمام إيبار: ”كوريا سيكون قلب هجوم“، وعن لقاء خيتافي وريال مدريد، كتبت: ”زيدان يسحب تشوست“.

الصحيفة اهتمت أيضا بسباقات ”فورمولا وان“ والموتوجيبي المقررة يوم الأحد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو في النهائي 4-0 وكتبت: ”أبطال“، و“أهداف غريزمان ودي يونغ وثنائية ميسي تمنح كومان أول لقب وترفع الروح المعنوية من أجل لقب الدوري الإسباني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”لا راحة“.

كما اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على لوريت 3-2 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”البطل هو ليرولا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع بشأن لقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”السرعة النهائية من أجل لقب الدوري الإيطالي“.

وتحدثت عن لقاء أتلانتا ويوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس دون كريستيانو رونالدو.. ديبالا من أجل بيرلو والهدف رقم 100“.

كما اهتمت بلقاء نابولي وإنتر ميلان المتصدر، وكتبت: ”كونتي يتحدى انتقادات طريقة اللعب: المشكلة هي أنا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء أتلانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”ديبالا يقوم بدور كريستيانو رونالدو“.

كما اهتمت بلقاء نابولي وإنتر ميلان ”المتصدر“، وكتبت: ”إنتر ميلان: إنها تقريبا كرة المباراة“.

واهتمت أيضا بإعلان فليك مغادرته تدريب بايرن ميونخ في نهاية الموسم، وكتبت: ”فليك: وداعا بايرن ميونخ“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء أتلانتا ويوفنتوس وغياب كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يترك يوفنتوس لديبالا“.

كما اهتمت بلقاء إنتر ميلان ونابولي، وكتبت: ”إنتر ميلان إنها تقريبا مثل كرة المباراة“.