جمال موسيالا يسجل رقما قياسيا ويقرّب بايرن ميونخ من لقب الدوري الألماني

أحرز الشاب جمال موسيالا، هدفين في الشوط الأول، ليقود بايرن ميونخ لفوز صعب 3-2 على مضيفه فولفسبورغ، ثالث الترتيب اليوم السبت، والابتعاد بسبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، قبل خمس جولات من النهاية.

وراوغ لاعب منتخب ألمانيا البالغ عمره 18 عامًا، عدة مدافعين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمنح الفريق الضيف التقدم في الدقيقة 15.

وجعل موسيالا النتيجة 3-1 بضربة رأس، ليصبح أصغر لاعب يحرز ستة أهداف في الدوري الألماني على الإطلاق.

وكان إيريك مكسيم تشوبو-موتنغ، عزز من تقدم بايرن في الدقيقة 24، لكن فوت فيغهورست، هدّاف فولفسبورغ، قلّص الفارق قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، محرزًا هدفه الـ19 في الدوري هذا الموسم.

Jamal Musiala. Remember the name. This kid is special 😍 pic.twitter.com/CTeJEzigX6 — Rick ¹⁸ (@_RickFCB) April 17, 2021

Jamal Musiala. Remember the name. This kid is special 😍 pic.twitter.com/CTeJEzigX6 — Rick ¹⁸ (@_RickFCB) April 17, 2021

ورفع بايرن، الذي اقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة التاسعة على التوالي، رصيده إلى 68 نقطة، متقدمًا بسبع نقاط على رازن بال شبورت لايبزغ، الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه هوفنهايم، أمس الجمعة.

وبقي فولفسبورغ في المركز الثالث، وله 54 نقطة.

فليك يعلن الرحيل..

إلى ذلك، قال هانز فليك مدرب بايرن ميونخ إنه أبلغ مسؤولي النادي برغبته في الرحيل بنهاية الموسم.

وأبلغ فليك محطة سكاي التلفزيونية بعد الفوز 3-2 على مضيفه فولفسبورغ ”قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل بنهاية الموسم“.

وقاد فليك بايرن لستة ألقاب في آخر عشرة أشهر ويتقدم الفريق في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ ثاني الترتيب قبل خمس جولات من النهاية واقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للعام التاسع على التوالي.