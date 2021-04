جمال موسيالا يسجل رقما قياسيا ويقرّب بايرن ميونخ من لقب الدوري الألماني

أحرز الشاب جمال موسيالا، هدفين في الشوط الأول، ليقود بايرن ميونخ لفوز صعب 3-2 على مضيفه فولفسبورغ، ثالث الترتيب اليوم السبت، والابتعاد بسبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، قبل خمس جولات من النهاية.

وراوغ لاعب منتخب ألمانيا البالغ عمره 18 عامًا، عدة مدافعين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمنح الفريق الضيف التقدم في الدقيقة 15.

وجعل موسيالا النتيجة 3-1 بضربة رأس، ليصبح أصغر لاعب يحرز ستة أهداف في الدوري الألماني على الإطلاق.

وكان إيريك مكسيم تشوبو-موتنغ، عزز من تقدم بايرن في الدقيقة 24، لكن فوت فيغهورست، هدّاف فولفسبورغ، قلّص الفارق قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، محرزًا هدفه الـ19 في الدوري هذا الموسم.

Jamal Musiala. Remember the name. This kid is special 😍 pic.twitter.com/CTeJEzigX6

— Rick ¹⁸ (@_RickFCB) April 17, 2021