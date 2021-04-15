ميدياسيت: ماسيمليانو آليغري المرشح الأبرز لتدريب بايرن ميونخ خلفًا لهانز فليك

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن المدرب الإيطالي ماسيمليانو آليغري، مرشح لتولي تدريب بايرن ميونخ الألماني، خلفًا لهانز فليك، الصيف المقبل.

وودَّع بايرن ميونخ، حامل اللقب، دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، أمام وصيفه باريس سان جيرمان، ليخسر النادي البافاري اللقب الثاني، بعدما ودّع مبكرًا من كأس ألمانيا.

ويتردد أن العلاقة متوترة بين هانز فليك، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حيث ذكرت صحيفة ”ليكيب“ أنه أثناء تواجد فليك وحميديتش في حافلة الفريق، قبل إحدى المباريات انفجر المدرب في وجه حميديتش، قائلًا له:“عليك أن تخرس الآن“، وذلك بسبب انزعاجه من حديث المدير الرياضي.

وبحسب شبكة ”ميدياسيت“، فإن يوليان ناغلزمان مدرب لايبزيغ كان المدرب الأبرز لتولي تدريب بايرن ميونخ، لكن ماسيمليانو آليغري، الآن، هو المرشح الأبرز لقيادة النادي البافاري.

وقبل أسابيع قالت صحيفة ”بيلد“ إن فليك سيغادر بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، حتى لو لم يتولَّ تدريب منتخب ألمانيا، الذي سيرحل عنه يواكيم لوف بنهاية أمم أوروبا 2020.

ووفقًا لشبكة ”ميدياسيت“، فإن آليغري يحظى بتقدير خاص من مسؤولي بايرن ميونخ، لخبرته ومرونته وقبل كل شيء سعيه الدائم نحو تحقيق الفوز.

The tribute to Massimiliano Allegri ⚫️⚪️ pic.twitter.com/VFrdD9i3sQ — Around Turin (@AroundTurin) May 19, 2019

وآليغري، البالغ من العمر 53 عامًا، بلا نادٍ منذ انفصاله عن يوفنتوس صيف 2019، علمًا بأنه قاد البيانكونيري إلى 6 ألقاب في الدوري الإيطالي، والصعود مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

وتولى فليك تدريب بايرن ميونخ، في نوفمبر 2019، خلفًا للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وقاد النادي البافاري للسداسية، الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخ النادي.

وخلال 80 مباراة لبايرن ميونخ تحت قيادة فليك حقق النادي البافاري الفوز في 66 مباراة، وتعادل 7 مرات، كما خسر 7 مرات.