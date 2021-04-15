رياضة

وفاة باتريك تشيشيمبا لاعب نكانا ريد ديفلز بعد إصابته بالملاريا
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 12:28 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 13:35 GMT

وفاة باتريك تشيشيمبا لاعب نكانا ريد ديفلز بعد إصابته بالملاريا

ومن المقرر أن يلعب نكانا مع بيراميدز المصري والرجاء البيضاوي المغربي في آخر جولتين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن نادي نكانا الزامبي، وفاة لاعبه باتريك تشيشيمبا؛ بعد إصابته بالملاريا.

وقال نكانا في بيان رسمي على موقع ”تويتر“: ”فقد نكانا اللاعب الشاب باتريك تشيشيمبا، البالغ من العمر 18 عاما“.

وأضاف: ”باتريك كان يعالج من الملاريا، نود بالنيابة عن رئيس نكانا، واللجنة التنفيذية أن نرسل تعازينا الخالصة لعائلة باتريك“.

وقال نكانا، إن باتريك الذي كان يلعب في مركز الجناح الأيسر، كان لاعبا موهوبا، وإنه سيفتقد موهبته النادرة“.

ويحتل نكانا المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الزامبي، ويملك 21 نقطة من 20 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب نكانا مع بيراميدز المصري والرجاء البيضاوي المغربي في آخر جولتين في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل الفريق الزامبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط مع بيراميدز، في حين حصد الرجاء 12 نقطة وتأهل للدور التالي، بينما لا يملك نامونغو التنزاني أي نقطة ويحتل المركز الأخير.

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