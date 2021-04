وفاة باتريك تشيشيمبا لاعب نكانا ريد ديفلز بعد إصابته بالملاريا

أعلن نادي نكانا الزامبي، وفاة لاعبه باتريك تشيشيمبا؛ بعد إصابته بالملاريا.

وقال نكانا في بيان رسمي على موقع ”تويتر“: ”فقد نكانا اللاعب الشاب باتريك تشيشيمبا، البالغ من العمر 18 عاما“.

وأضاف: ”باتريك كان يعالج من الملاريا، نود بالنيابة عن رئيس نكانا، واللجنة التنفيذية أن نرسل تعازينا الخالصة لعائلة باتريك“.

YOUNG NKANA PLAYER DIES

YOUNG NKANA PLAYER DIES

In the early hours of today, we lost a Young Nkana player by the name of Patrick Chishimba aged 18.

