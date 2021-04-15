وفاة باتريك تشيشيمبا لاعب نكانا ريد ديفلز بعد إصابته بالملاريا

أعلن نادي نكانا الزامبي، وفاة لاعبه باتريك تشيشيمبا؛ بعد إصابته بالملاريا.

وقال نكانا في بيان رسمي على موقع ”تويتر“: ”فقد نكانا اللاعب الشاب باتريك تشيشيمبا، البالغ من العمر 18 عاما“.

وأضاف: ”باتريك كان يعالج من الملاريا، نود بالنيابة عن رئيس نكانا، واللجنة التنفيذية أن نرسل تعازينا الخالصة لعائلة باتريك“.

YOUNG NKANA PLAYER DIES In the early hours of today, we lost a Young Nkana player by the name of Patrick Chishimba aged 18. Details 👇👇https://t.co/VsYaNvXYja pic.twitter.com/igiWrlHFLO — Nkana FC (@FcNkana) April 14, 2021

وقال نكانا، إن باتريك الذي كان يلعب في مركز الجناح الأيسر، كان لاعبا موهوبا، وإنه سيفتقد موهبته النادرة“.

ويحتل نكانا المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الزامبي، ويملك 21 نقطة من 20 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب نكانا مع بيراميدز المصري والرجاء البيضاوي المغربي في آخر جولتين في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل الفريق الزامبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط مع بيراميدز، في حين حصد الرجاء 12 نقطة وتأهل للدور التالي، بينما لا يملك نامونغو التنزاني أي نقطة ويحتل المركز الأخير.