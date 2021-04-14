الصحف الرياضية: برشلونة يضع "خطة هالاند".. وحفل في باريس سان جيرمان

شكل تأهل باريس سان جيرمان وتشيلسي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخروج بايرن ميونخ، حامل اللقب، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقائي إياب ربع النهائي بين ليفربول وريال مدريد في ”آنفيلد“، وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، ومطالبة غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، لاعبيه بعدم الإصابة بفيروس كورونا قبل النهائيات، وأخبار سوق الانتقالات في برشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بلقاء ليفربول وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”نصف الطريق“.

كما تحدثت عن تأهل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ وتشيلسي على حساب بورتو لنصف النهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يعبر في ليلة لا تنسى“، و“تشيلسي سيكون منافس المتأهل من آنفيلد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي عاد لاهتمامات برشلونة، وكتبت: ”أغويرو منخفض التكلفة“، وعن إيريك غارسيا، كتبت: ”إيريك غارسيا: الموعد النهائي للتوقيع“.

كما اهتمت بلقاءات دوري أبطال أوروبا، وكتبت عن تأهل باريس سان جيرمان لنصف النهائي على حساب بايرن ميونخ: ”باريس سان جيرمان يعاني لكنه يمر لنصف النهائي“، وعن إقصاء بورتو أمام تشيلسي، كتبت: ”بورتو يفشل في تجاوز مرحلة أخرى“.

وكتبت عن لقاء ليفربول وريال مدريد في إياب ربع النهائي: ”زيدان لا يرى ريال مدريد مرشحا“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بخطة برشلونة للتوقيع مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”خطة هالاند“، وصورة لاعبي برشلونة برفقة الرئيس الجديد، وكتبت: ”صورة وحديث بشأن نهائي كأس الملك“.

كما تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت: ”فلورنتينو بيريز أعيد انتخابه وراموس يصاب بفيروس كورونا“.

واهتمت بتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب بايرن ميونخ، وكتبت: ”هزيمة صغيرة لباريس سان جيرمان وحامل اللقب يسقط“.

آس

اهتمت الصحيفة بلقاء ليفربول وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”لا خوف من آنفيلد“.

كما تحدثت عن تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب بايرن ميونخ، وكتبت: ”سقوط البطل“، وأيضا عن تأهل تشيلسي رغم خسارته إيابا من بورتو 1-0.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بالصورة الجمعية لبرشلونة برفقة الرئيس الجديد خوان لابورتا، وكتبت: ”لابورتا حصل على صورته“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”ساؤول وخيمينيز في قائمة المغادرين“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ليفربول وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أرني الريدز الحقيقيين“.

كما تحدثت عن عدم رغبة غاريث ساوثغيت في وجود لاعبين مصابين بفيروس كورونا قبل نهائيات أمم أوروبا، الصيف المقبل، وكتبت: ”ساوثغيت: لا مزيد من المصابين بفيروس كورونا“.

الصحيفة اهتمت بتأهل تشيلسي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة إيابا أمام بورتو البرتغالي 1-0 وكتبت: ”فعلوها.. أبناء توخيل في دوري الأربعة“.

كما اهتمت بتوتنهام ومصير جوزيه مورينيو، وكتبت: ”توتنهام عين على نونو سانتو في حال رحيل مورينيو“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تحذير غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي، لنجومه من الإصابة بفيروس كورونا، وكتبت: ”ساوثغيت يحذر نجوم المنتخب الإنجليزي بأن يكونوا نظيفين من كورونا قبل نهائيات أمم أوروبا“.

كما اهتمت بتأهل تشيلسي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته في الإياب أمام بورتو 1-0 وكتبت: ”توخيل سعيد“.

وتحدثت عن لقاء ليفربول وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”آلام كلوب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته إيابا في ربع النهائي أمام بايرن ميونخ 1-0 وكتبت: ”صراخ القلب“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على قرار الحكومة الإيطالية السماح للجماهير بحضور لقاءات نهائيات أمم أوروبا في روما، وكتبت: ”دعونا نعُدْ للملاعب“.

كما اهتمت بفريق يوفنتوس ورغبته التعاقد مع مويس كين، وكتبت: ”العمل من أجل إعادته.. ديميريل المفتاح“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب بايرن ميونخ، وكتبت: ”حفل في باريس سان جيرمان“.