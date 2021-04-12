الصحف الرياضية: أتلتيكو مدريد "متصدر مع الشكوك".. ونيمار بين الظل والنور.. وكريستيانو رونالدو غاضب

شكلت نتائج لقاءات، يوم الأحد، في الدوريات الأوروبية وأبرزها فوز مانشستر يونايتد على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستعادة أتلتيكو مدريد للصدارة في الدوري الإسباني وفوز يوفنتوس في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بإصابة جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز ونهاية موسمه، واتفاق لاعبي برشلونة على القتال للفوز بلقبي الدوري وكأس الملك، ومحطة زيدان المقبلة في ”آنفيلد“، وفوز ريال مدريد بكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس 1-1 واستعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد، وكتبت: ”يتمسك بالصدارة قدر استطاعته“.

كما اهتمت بريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وكتبت: ”زيدان: المحطة المقبلة آنفيلد“.

الصحيفة اهتمت بنتائج يوم الأحد في الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة واتفاق اللاعبين على الفوز بلقبي الدوري وكأس الملك وكتبت: ”ما زالوا على قيد الحياة“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس واستعادة الصدارة، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يحصل على نقطة ويستعيد الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بإصابة لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد، وكتبت: ”فاسكيز يودع الموسم“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وكتبت: ”لا يستسلمون“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد متصدر بفارق نقطة والدوري الإسباني يشتعل“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس 1-1 وعودته لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”متصدر مع الشكوك“.

كما تحدثت عن إصابة لوكاس فاسكيز خلال الكلاسيكو وغيابه عن ريال مدريد لبقية الموسم، وكتبت: ”لوكاس فاسكيز وداعا للموسم“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.. واحتجاج رونالد كومان على تقنية حكم الفيديو.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد أمام توتنهام 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز واشتباك جوزيه مورينيو مع سولشاير، وكتبت: ”شن مورينيو هجوما لاذعا على سولشاير، حيث اشتبك الثنائي في النفق بعد صافرة النهاية“، و“مسرور أنه ليس لي“.

كما تحدثت عن خسارة ليستر سيتي أمام وست هام وغضب المدرب بريندان رودجرز، وكتبت: ”غضب رودجرز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون أمام أنجييه في الدوري الفرنسي وبقائه في المنافسة على اللقب، وكتبت: ”ليون يريد حصته“.

كما اهتمت بالبرازيلي نيمار قبل لقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وكتبت: ”نيمار بين الظل والنور“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان أمام كلياري 1-0 وإعادة الفارق عن المطارد ميلان في الدوري الإيطالي لـ11 نقطة، وكتبت: ”تحياتي وقبلاتي“.

كما تحدثت عن غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فوز فريقه يوفنتوس أمام جنوى 3-1، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو غاضب“.

الصحيفة اهتمت بصراع المركز الرابع في الدوري الإيطالي بعد فوز لاتسيو وأتلانتا وروما ونابولي، وكتبت: ”معركة حول المركز الرابع“.