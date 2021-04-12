ترتيب الحذاء الذهبي: ليفاندوفسكي يواصل الصدارة رغم الغياب وتقدم محمد صلاح

واصل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، رغم غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، لكن في المقابل فشل مطارده المباشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تقليص الفارق بعد فشله في التسجيل لفريقه يوفنتوس أمام جنوى.

ويحتل المهاجم البولندي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، المركز الأول برصيد 70 نقطة من 35 هدفا، متفوقا على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، الذي يملك 50 نقطة من 25 هدفا.

وصعد البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم آنتراخت فرانكفورت، للمركز الثالث رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي فشل بدوره في التسجيل خلال مباراة الكلاسيكو ويملك الثنائي 46 نقطة من 23 هدفا.

ويأتي في المركز الخامس الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، رفقة النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، وجميعهم يملكون 42 نقطة من 21 هدفا.

واستفاد النجم المصري محمد صلاح من تسجيل أحد أهداف فريقه ليفربول أمام أستون فيلا للعودة لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رفقة مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، ويتواجد الثنائي رفقة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، والأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، في المركز العاشر في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، برصيد 38 نقطة من 19 هدفا.

ورغم تفوق ليفاندوفسكي بفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه، لكن الصراع على جائزة الحذاء الذهبي يبقى مستمرا، لكون الدوري الألماني تبقت فيه 6 جولات مقابل 8 جولات في الدوريين الإيطالي والإسباني، و7 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز و6 فقط في الدوري الفرنسي.