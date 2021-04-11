الصحف الرياضية: "بنزيما كعب من ذهب".. وأتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس من أجل استعادة الصدارة

شكل فوز ريال مدريد بكلاسيكو الدوري الإسباني (2-1) على غريمه التقليدي برشلونة وتصدره ”مؤقتا“، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات أمس السبت في الدوريات الأوروبية، وأبرز لقاءات يوم الأحد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بالكلاسيكو على برشلونة 2-1 وتصدر الدوري الإسباني ”مؤقتا“، وكتبت: ”ريال مدريد يتسلح، ينام في الصدارة بعد التفوق على برشلونة في لقاء بطولي تحت الأمطار“.

كما تحدثت عن لقاء ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”جواو فيليكس من أجل استعادة الصدارة“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات أمس السبت في الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد 2-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني وتصريح المدرب الهولندي رونالد كومان، وكتبت: ”نعم ضربة“، و“كومان: لا يصدق، إنها ضربة جزاء واضحة“.

كما تحدثت عن لقاء ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد من أجل استعادة الصدارة“.

كما اهتمت بفوز ليدز على مانشستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”بييلسا يتمكن من غوارديولا“.

الصحيفة اهتمت بكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد 2-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: ”يا لها من ضربة“، و“ريال مدريد متصدر مؤقت“.

كما اهتمت بلقاء ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يلعب دون لويس سواريز“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني وصعوده للصدارة، وكتبت: ”متصدر ملحمي“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد دون فارق“.

الصحيفة اهتمت أيضا بنتائج ولقاءات الدوري الإسباني.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”سولشاير: الأولى خاصة جدا“.

كما تحدثت عن آرسنال وأزمته الحالية ومشكلة مدربه ميكيل آرتيتا، وكتبت: ”آرسنال الهدف ميكيل“.

كما اهتمت بهزيمة مانشستر سيتي أمام ليذز وفوز ليفربول على أستون فيلا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ 4-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ما زال معلقا دائما“.

كما تحدثت عن تعادل مونبيلييه وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي 3-3.

واهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني وكعب بنزيما، وكتبت: ”بنزيما كعب من ذهب“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان خارج ملعبه على بارما 3-1 في الدوري الإيطالي رغم طرد زلاتان إبراهيموفيتش، وكتبت: ”ميلان أنت جميلة خارج الميدان“.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وجنوى، وكتبت: ”الكل يوفنتوس وكييزا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إنتر ميلان ”المتصدر“ وكالياري، وكتبت: ”كونتي إلى الوراء“.