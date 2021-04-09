كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي والنصر في نهائي كأس الخليج العربي

يستضيف ملعب الشارقة، مساء اليوم الجمعة، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين شباب الأهلي دبي وضيفه النصر، في نهائي كأس الخليج العربي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة شباب الأهلي دبي والنصر، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:05 بتوقيت الإمارات، بصافرة الحكم الإماراتي عمر آل العلي.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 1، والشارقة الرياضية.

نجومنا متحمسون للنهائي 💪🏼 شاركوهم حماسكم ومنشن حسابنا بفيديو مصور لتشجيع الفريق وسوف يتم نشره على حسابات النادي حفز لاعبك المفضل برسالة قبل #نهائي_الخمسين بعيدون عن المدرجات قريبون من قلوبنا ❤️💚 ننتظر ابداعاتكم .. 😉#فرسان_الخمسين #الكأس_للفرسان pic.twitter.com/XBLmee7VVS — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 8, 2021

ماذا يقول التاريخ؟

يعتلي شباب الأهلي دبي صدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس الخليج العربي برصيد 4 ألقاب، حققها أعوام 2012 و2014 و2017 و2019، في حين حقق النصر اللقب مرتين عامي 2015 و2020.

وفاز شباب الأهلي دبي على النصر بنتيجة 3/1 يوم 15 يناير الماضي، في دوري الخليج العربي الإماراتي، وهو آخر لقاء جمع بين الفريقين.

ويعد نهائي الليلة تكرارا للمباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي، التي أقيمت يوم 17 يناير 2020 وفاز النصر بنتيجة 2/1.

ويشهد اللقاء حضور النجم المصري مؤمن زكريا مهاجم الأهلي والزمالك الأسبق، والذي يمر بمحنة صحية أبعدته عن ممارسة كرة القدم.

ووجه مؤمن زكريا في حواره للموقع الإلكتروني للرابطة الإماراتية لكرة القدم الشكر على هذه الدعوة، مؤكدا أنه متابع جيد للكرة الإماراتية، ومواجهات اللقاءات النهائية تعتمد على التفاصيل وتحتاج للتركيز من الفريقين.

🏆 إنه يــوم الــنــهــائــي

⚽️ النصر وشباب الأهلي

⏱ 7:05 مساءً

🏟 إستاد الشارقة

#️⃣ #الثالثة_يا_عميد pic.twitter.com/gsOBrFMlgh — AL-NASR FC (@ALNasrSC) April 9, 2021

أفكار مهدي علي

يسعى شباب الأهلي دبي لتحقيق الفوز باللقب واستكمال المشوار المميز مع المدرب مهدي علي، والذي شدد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة على أهمية سعي فريقه للتتويج بلقب الكأس.

وأوضح أن شباب الأهلي دبي استعد بشكل جيد لخوض النهائي، كما أن فريقه شبه مكتمل، مؤكدا أن الفريق سيلعب لتحقيق الفوز على حساب النصر.

ويبدو الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا نجم الفريق مهددا بالغياب لتعرضه للإصابة، ويعتمد مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي على طريقة 4/4/2 بتشكيلة تضم الحارس ماجد ناصر، وأمامه رباعي خط الدفاع حمدان الكمالي ومحمد مرزوق وعبدالعزيز هيكل ووليد عباس.

ويقود خط الوسط ماجد حسن وبجواره يحيى الغساني وعبدالله النقبي وجالوليد الدين ماشاريبوف، بينما يقود خط الهجوم البرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه إيغور جيسوس.

«كل هذه المتعة يا عميد.. كل هذا الجمال.. الـنـصـر يقول أنــا وبصوت عالٍ» .. حين أبدع @AlkaabiAs في وصف عميدنا 🎤

هيا يا أبطال.. لتنتصروا من أجل نصرنا 💙#الثالثة_يا_عميد #نادي_النصر pic.twitter.com/sj8TdMxX9u — AL-NASR FC (@ALNasrSC) April 8, 2021

طموح رامون دياز

يستهدف الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للنصر تحقيق أول لقب له مع الفريق الإماراتي والحفاظ على لقب الكأس.

وأكد دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن فريقه مستعد للنهائي ويسعى لتحقيق اللقب، موضحا أن الوصول للنهائي أمر لم يكن سهلا.

وأشار إلى أن مستوى التنافس في الكرة الإماراتية مميز وقوي واللقاء لن يكون سهلا، كما أنه سيسعى لإيقاف خطورة أوراق شباب الأهلي دبي.

ويعتمد النصر على طريقة 4/3/3 بوجود الحارس أحمد شامبيه، وأمامه رباعي خط الدفاع البرازيلي جلوبير ليما ومحمد عايض وحمد جاسم ومحمود خميس.

ويقود خط الوسط توزي وبجواره مهدي عبيد وطارق أحمد مع الثلاثي ضياء سبع وريان مينديز وسباستيان تيغالي.

وأوضح شاكر عبدالفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن المواجهات النهائية صعبة للغاية وتحتاج للتركيز على التفاصيل، مؤكدا أن النصر تطور بصورة كبيرة مع رامون دياز وهو مدرب قدير.

وأشار إلى أن شباب الأهلي دبي بقيادة مدربه مهدي علي لديه دوافع كبيرة لتحقيق الفوز على حساب النصر والتتويج باللقب، موضحا أن شباب الأهلي لديه أسلحة هجومية مثل كارلوس إدواردو وإيغور، كما أن الفريق منظم دفاعيا ولديه عناصر خبرة.

وأوضح أن النصر يسعى لتحقيق اللقب ولديه أسلحة هجومية مميزة، وخاصة تيغالي المخضرم والذي يملك قدرات تهديفية كبيرة.