ناد برازيلي ينوي شراء مطعوم فيروس كورونا وجعله مجانا للاعبيه وجماهيره

قال أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، إنه ينوي شراء مطعوم فيروس كورونا وجعله متاحا مجانا للاعبيه وموظفيه وجماهيره الأعضاء.

وأقر البرلمان البرازيلي، قبل أيام، قانونا يسمح للشركات الخاصة بشراء اللقاحات، وقال أتلتيكو بارانينسي إنه سيشتريه بالتعاون مع شركات أخرى إذا دخل القانون حيز التنفيذ.

وأوضح أتلتيكو بارانينسي أنه سيجعل اللقاح متاحا لجميع الموظفين واللاعبين والطاقم التدريبي والعاملين والأعضاء الذين يدفعون ثمن العضوية الشهرية خلال الجائحة، حتى وإن لم يكن باستطاعتهم الذهاب إلى الملعب“.

Athletico pretende participar de movimento da iniciativa privada para compra de vacinas contra a Covid-19.

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ولم يكشف أتلتيكو بارانينسي عن عدد الأعضاء، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن العدد يتراوح ما بين 20 و30 ألفا قبل الجائحة.

وأضاف النادي: ”أتلتيكو بارانينسي يدعو الهيئات العاملة في كرة القدم للعب دورها لمساعدة البلاد للخروج من أزمة جائحة كورونا“.

وتبلغ قيمة العضوية الشهرية ما بين 75 و350 ريالا برازيليا (62.86 دولار)، وهي مشابهة لأصحاب التذاكر الموسمية في الأندية الأوروبية.

ويستهل أتلتيكو بارانينسي مشواره في الدوري البرازيلي 2021 بمواجهة أمريكا مينيرو يوم 30 مايو المقبل، علما أنه احتل المركز العاشر الموسم الماضي.

والبرازيل واحدة من أكثر الدول تضررا من جائحة فيروس كورونا، وسجلت 4249 حالة وفاة، أمس الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 345 ألفا.

وتتصدر البرازيل قائمة معدل الوفيات في اليوم، إذ تشهد واحدة من كل 4 حالات وفاة حول العالم، وفقا لإحصاءات وكالة رويترز.