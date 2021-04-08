ميرور: يوليان ناغلزمان سيتولى تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية: إن المدرب الشاب يوليان ناغلزمان سيتولى تدريب بايرن ميونخ الألماني، الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن هانز فليك سيرحل عن بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الحالي، وأنه سيتولى تدريب المنتخب الألماني، خلفا ليواكيم لوف المدير الفني الحالي.

وأشارت إلى أن فليك سيبدأ مشواره مع منتخب ألمانيا بعد نهاية أمم أوروبا 2020، حيث سيرحل لوف عن المانشافت.

ونقلت ”ميرور“ عن الصحفي النرويجي يان آجي فجورتوفت: ”كل الإشارات من ميونخ تخبرني أن هانز فليك سيكون المدرب القادم للمنتخب الألماني“.

وأضاف ”لقد كنت مخطئا عدة مرات في حياتي، لكن لا أعتقد أنني سأكون مخطئا هنا، كان على بايرن أن يجد مدربا جديدا“.

وبزغت مسيرة ناغلزمان مع هوفنهايم الألماني، قبل أن يتولى تدريب لايبزيغ في 2019، حيث قاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقاد ناغلزمان لايبزيغ للفوز 51 مرة، مقابل التعادل 20 مرة، في حين خسر 15 مرة في 86 مباراة، أما مع هوفنهايم ففاز ناغلزمان في 55 مباراة، وتعادل 43 مرة، وخسر 38 في 136 مباراة.

وسبق أن أكد ناغلزمان قبل أشهر أنه رفض تولي تدريب ريال مدريد.