الصحف الرياضية: ميسي في خطر.. و"جدل عنصري في قادش"

شكلت هزيمة أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية واشتعال الصراع على لقب الدوري الإسباني، والحادث العنصري الذي تعرض له مدافع فالنسيا دياخابي في قادش، ونتائج لقاءات الدوريات الأوروبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالمطالب المالية لوكيل إيرلينغ هالاند ووالده من برشلونة، و10 أيام حاسمة لريال مدريد وثلاثي الهجوم الجديد لزيدان، ورأي رافائيل بينيتيز في لقاء فريقيه السابقين وطرد توماس توخيل لمواطنه روديجر من تدريبات تشيلسي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الحادث العنصري الذي تعرض له لاعب فالنسيا دياخابي خلال لقاء قادش في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أنت لست وحدك“.

كما تحدثت عن فوز إشبيلية على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني 1-0، وكتبت: ”فوز إشبيلية بهدف مثير للجدل يترك لقب الدوري الإسباني على قيد الحياة“.

كما اهتمت بتصريحات رافائيل بينيتيز، المدرب السابق لفريقي ليفربول وريال مدريد، بشأن مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”بينيتيز: من يفرض نسقه على اللقاء سيكون أقرب كثيرا للفوز“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية أمام أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، وكتبت: ”الدوري الإسباني ينفجر“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وبلد الوليد، وكتبت: ”كومان يدرك أهمية اللقاء ولن يتخلى عن ميسي ولا عن دي يونغ رغم الخوف من البطاقة الصفراء الخامسة، التي تحرمهما من الكلاسيكو“.

كما اهتمت بمطالب وكيل هالاند ووالده لبرشلونة، وكتبت: ”مينو ريولا ووالد هالاند يطلبان 40 مليون يورو عمولة“.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بالحادث العنصري في لقاء فالنسيا وقادش، وكتبت: ”جدل عنصري في قادش“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة أتليتكو مدريد أمام إشبيلية ولقاء برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يخسر في إشبيلية“، و“الفرصة الكبرى“.

كما تحدثت عن حادثة العنصرية خلال لقاء فالنسيا وقادش، وكتبت: ”دياخابي يخرج بسبب شتائم عنصرية“.

واهتمت الصحيفة بريال مدريد ولقاءاته الحاسمة أمام ليفربول وبرشلونة، وكتبت: ”ريال مدريد سيلعب كل شيء في 10 أيام فقط“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية أمام أتلتيكو مدريد 1-0 وإشعال الصراع على لقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”أحمر حار“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وثلاثي الهجوم أسينسيو وبنزيما وفينيسيوس، وكتبت: ”ثلاثي فاخر“.

كما اهتمت بقضية العنصرية التي تعرض لها مدافع فالنسيا دياخابي أمام قادش، وكتبت: ”لقد نعَتني بالأسود اللعين“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ميسي في خطر“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على طرد توماس خيل لمواطنه روديجر من تدريبات الفريق بعد مشاجرة مع زميله الحارس كيبا، وكتبت: ”طرد روديجر من تدريبات تشيلسي بعد مشاجرة مع زميله في الفريق الحارس كيبا“.

كما اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”هذا لطيف غرينوود“.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد تعادل توتنهام أمام نيوكاسل سيتي والمدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يسير فريقه مانشستر سيتي إلى اللقب.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على جائزة الدوحة للموتو جي بي، وكتبت: ”مجنون تماما“.

كما اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على ديغون 2-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يرد على صراع التأهل أوروبيا“.