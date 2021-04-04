تسليم نصف مبنى برسبوليس لشركة لسداد ديون مارك فيلموتس مدرب منتخب إيران السابق

قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم الأحد، إن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، سلم نصف مبنى نادي برسبوليس (أحد أهم أندية الدوري الإيراني الممتاز)، لشركة محلية، قامت سابقا بقرضه لسداد ديون البلجيكي مارك فيلموتس مدرب المنتخب السابق.

وأوضحت الوكالة، أن الاتحاد الإيراني قام ودون إبلاغ إدارة برسبوليس بتسليم نصف مبنى النادي في طهران لشركة استثمار الضمان الاجتماعي في إيران، نتيجة عدم قدرة الاتحاد على دفع مبالغ مالية للشركة التي قامت بسداد ديون المدرب فيلموتس.

وأوضحت أن إدارة برسبوليس علمت، اليوم الأحد، بالموضوع، مؤكدة أن شركة استثمار الضمان الاجتماعي رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد الإيراني؛ لعدم قيامه بسداد مبلغ مليوني يورو قامت الشركة بدفعها إلى فيلموتس.

وتابعت المصادر، أن الشركة الإيرانية سلمت اتحاد كرة القدم مليوني يورو كقرض ليتمكن من سداد ديون فيلموتس، وأن الشركة طالبت أيضا فوائد مالية بسبب التأخير في السداد.

ووفقا للتقرير، فقد أمرت محكمة بطهران أيضا بتسجيل نصف مبنى إدارة برسبوليس باسم شركة استثمار الضمان الاجتماعي.

ويقع مبنى إدارة برسبوليس في أحد أحياء طهران باهظة الثمن، وفقا لوكالة أنباء ”مهر“، وأكدت أن النقطة المثيرة للاهتمام، هي أن القسم القانوني في برسبوليس لم يتم إخطاره بالقضية التي استمرت في المحكمة منذ نحو عام، لكن المسؤولين السابقين والحاليين للنادي لم ينتبهوا لها.

من جانبه، أكد رضا جباري، لاعب برسيبوليس السابق، على موقع ”إنستغرام“ أن نصف ملكية مبنى برسبوليس تم تسجيلها باسم شركة استثمار الضمان الاجتماعي.

وبين جباري في تدوينته، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الذي تلقى مساعدة من الشركة لسداد ديون مارك فيلموتس، ولهذا تسلمت هذه الشركة ملكية نصف مبنى إدارة برسبوليس بعد المطالبة بأموالها“.

ولم يرد الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعد على هذه القضية.

وهذه الشركة هي جزء من منظمة الضمان الاجتماعي، معتبرة أن خطوتها جاءت من أجل المصلحة الوطنية الإيرانية.

وبعد توجيه انتقادات لها قالت الشركة: ”اتخذنا هذا الإجراء بناء على قرار هيئة مكافحة العقوبات، وتم إقراض الأموال لاتحاد كرة القدم“.

وفي أواخر ديسمبر 2019، ترك مارك فيلموتس مهمة تدريب المنتخب الإيراني، بعد 7 أشهر من توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية حينها أن فيلموتس رحل عن منصبه بالتراضي، فيما أكد المدرب إنهاء عقده مع الاتحاد الإيراني دون التوصل إلى اتفاق بالتراضي.