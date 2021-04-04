الصحف الرياضية: "هالاند هدف مانشستر سيتي رقم 1 الآن".. و"أسينسيو يولد من جديد"

شكل تتويج ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا، ونتائج لقاءات يوم السبت في الدوريات الأوروبية، وأبرزها فوز ريال مدريد وإنتر ميلان وتعثر يوفنتوس وخسارة باريس سان جيرمان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت بأبرز لقاءات اليوم، والعروض التي توصل بها برشلونة من أجل بيع جناحه عثمان ديمبلي، والخطة ”ب“ للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال سوسيداد أمام أتلتيك بلباو 1-0 وتتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”الحلم أصبح حقيقة“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد أمام إيبار 2-0 في الدوري الإسباني وتألق ماركو أسينسيو، وكتبت: ”أسينسيو يرتفع مع ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إشبيلية وأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، وكتبت: ”نهاية صعبة للمتصدر أمام إشبيلية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام إيبار 2-0 والصراع على لقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”السرعة النهائية“.

كما تحدثت عن تتويج ريال سوسيداد بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه في النهائي على أتلتيك بلباو 1-0 وكتبت: ”ريال سوسيداد بطل“.

الصحيفة اهتمت بخطة برشلونة لضم النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”خطة برشلونة (ب) لضم هالاند: الانتظار حتى صيف 2022 والتعاقد معه مقابل 75 مليون يورو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج ريال سوسيداد بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه في النهائي على أتلتيك بلباو 1-0 وكتبت: ”ريال سوسيداد بطل“.

كما تحدثت عن مصير الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، وكتبت: ”عروض لعثمان ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إيبار 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أسينسيو وبنزيما يجسدان تفوق ريال مدريد“.

كما اهتمت بلقاء إشبيلية وأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، وكتبت: ”المتصدر يلعب لقاء معقدا بشكل كبير“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه في النهائي على أتلتيك بلباو 1-0 وكتبت: ”الحلم حقيقي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد أمام إيبار 2-0 في الدوري الإسباني وتألق ماركو أسينسيو، وكتبت: ”أسينسيو يولد من جديد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إشبيلية وأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، وكتبت: ”اختبار الشخصية لأتلتيكو مدريد أمام إشبيلية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل أمام باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي وانفراده بصدارة الترتيب، وكتبت: ”الانفجار العظيم“.

كما اهتمت بفوز موناكو على ميتز 4-0 وتعادل أولمبيك ليون أمام لانس 1-1، وكتبت: ”موناكو يفوز بحصة كبيرة وأولمبيك ليون يتعثر“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي وتعزيز إنتر ميلان لصدارته، وكتبت: ”إنتر ميلان يتجاوز بولونيا عبر لوكاكو ويوسع الفارق إلى 8 نقاط عن ميلان، الذي تعادل أمام سامبدوريا“، و“كريستيانو رونالدو ينقذ يوفنتوس في الديربي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس أمام تورينو في الديربي، وكتبت: ”قنبلة سارابيا.. إنذار ليوفنتوس“.

كما تحدثت عن فوز إنتر ميلان على بولونيا 1-0 بهدف البلجيكي لوكاكو، وكتبت: ”لوكاكو ينفخ في لقب الدوري الإيطالي“.

الصحف البريطانية

ديلي إكسبريس

ركزت الصحيفة على محاولات مانشستر سيتي لضم النجم النرويجي هالاند من بروسيا دورتموند، وعنونت: ”هالاند هدف السيتي رقم 1 الآن“، انسوا ميسي.. إيرلينغ من بإمكانه استبدال أغويرو“.

ستار

تطرقت الصحيفة للحديث عن سعي مانشستر سيتي لضم النجم النرويجي هالاند من بروسيا دورتموند، وعنونت: ”الأمر لم ينته“، بيب سيدخل بكل ما يملك للتعاقد مع إيرلينغ هالاند صاحب الـ130 مليون جنيه إسترليني.

– سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يستبعد التعاقد مع أغويرو.