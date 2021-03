إثيوبيا تتأهل لأمم أفريقيا رغم أزمة سقوط الحكم مغشيا عليه أمام كوت ديفوار‎ (فيديو)

شهدت مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا، التي تجمع المنتخبين في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، أحداثا مثيرة، بطلها الحكم الغاني تشارلز بيرلي بولو.

في الدقيقة 82 من عمر المباراة تعرض الحكم تشارلز بيرلي لإغماء مفاجئ وسقط على الأرض.

وفور سقوط الحكم وتعرضه للإغماء، توجه إليه الطاقم الطبي الخاص مباشرة، ونقله إلى أحد المستشفيات خارج الملعب.

وتوقفت المباراة لفترة طويلة حتى يستعد أحد الحكام لاستكمالها، لكن الحكم الرابع من كوت ديفوار لا تسمح له اللوائح بالتواجد في المباراة واستكمال اللقاء بدلا من الحكم المصاب.

وتوقفت المباراة حتى الدقيقة 90، ونزل الحكم الرابع إلى الملعب وأطلق صافرته والنتيجة تشير إلى فوز كوت ديفوار 3/1.

وأعلن الكاف تأهل إثيوبيا مع كوت ديفوار عن المجموعة الـ 11 بعد تعادل منتخب مدغشقر أمام النيجر بدون أهداف.

وتتصدر كوت ديفوار المجموعة برصيد 13 نقطة، وتأتي إثيوبيا في الوصافة بـ9 نقاط، ثم مدغشقر ثالثا برصيد 8 نقاط، وتذيل النيجر المجموعة برصيد 4 نقاط.

🇨🇮 Côte d'Ivoire 3-1 Ethiopia 🇪🇹

The Elephants conclude their #TotalAFCONQ2021 campaign with a win while Ethiopia qualify to the #TotalAFCON.@FIFCI_tweet | @footballethiop pic.twitter.com/ZwM6NsnyN6

