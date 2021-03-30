اليابان تسحق منغوليا 14-صفر في تصفيات كأس العالم

سحق منتخب اليابان الأول لكرة القدم، نظيره المنغولي 14-صفر، اليوم الثلاثاء، لتقترب من التأهل للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وسجل يويا أوساكو ثلاثية، كما هز تاكومي مينامينو لاعب ساوثامبتون المعار من ليفربول الشباك ليحقق فريق المدرب هاجيمي مورياسو انتصارا سهلا على منتخب منغوليا المتواضع.

وبهذه النتيجة سيتأهل المنتخب الياباني إلى المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية إذا تغلب على ميانمار عندما يلتقي الفريقان في اليابان، في الثالث من يونيو حزيران.

وفي استاد فوكودا دينشي الخالي من الجماهير في تشيبا، بعدما اضطر منتخب منغوليا للتخلي عن حق استضافة المباراة؛ بسبب قيود الحجر الصحي، بدت المباراة وكأنها مجرد تدريب لليابانيين.

ووضع مينامينو المنتخب الياباني في المقدمة بعد 13 دقيقة قبل أن يسجل أوساكو هدفه الأول في الدقيقة 23.

وجعل دايتشي كمادا النتيجة 3-صفر في الدقيقة 26 عندما حول تمريرة جونيا إيتو إلى الشباك، وسجل هيديماسا موريتا الهدف الرابع بعد سبع دقائق لاحقة.

وأنهى منتخب منغوليا الشوط الأول الصعب بتسجيل هدف في مرماه عن طريق خاش إرديني تويا، لكن كان هناك المزيد في الشوط الثاني.

وهز أوساكو الشباك بعد عشر دقائق من استئناف اللعب، وسجل البديل شو إناجاكي الهدف السابع لليابان قبل 22 دقيقة على النهاية.

كما سجل أيضا إيتو وكيوجو فوروهاشي قبل أن يختتم المنتخب الياباني بفورة من الأهداف.