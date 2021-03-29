الصحف الرياضية: منتخب إسبانيا "على قيد الحياة".. و"بوفون بروفات الوداع"

شكلت نتائج لقاءات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت فوز إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، وفوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة البحرين للفورمولا وان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز إنتر موفيستار بكأس إسبانيا لكرة القدم في الصالات، وتفاؤل برشلونة بضم إيرلينغ هالاند وعودة داني كارفخال لتعزيز صفوف ريال مدريد وتحذير غاريث ساوثغيت لنجوم منتخب إنجلترا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفوز الصعب لمنتخب إسبانيا أمام جورجيا 2-1 في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”هيا“.

كما اهتمت بفوز فريق إنتر موفيستار بكأس إسبانيا لكرة القدم في الصالات على حساب برشلونة في النهائي 6-1.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا أمام جورجيا 2-1 في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”على قيد الحياة“.

كما تحدثت عن تطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”تفاؤل من أجل التعاقد مع هالاند“.

الصحيفة اهتمت بفوز إنتر موفيستار بكأس إسبانيا على حساب برشلونة وفوز لويس هاميلتون بجائزة البحرية للفورمولا وان.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا الصعب على جورجيا 2-1 في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”هدف ذهبي“.

كما تحدثت عن فوز منتخب فرنسا على كازاخستان، وكتبت: ”ديمبلي يسجل في فوز فرنسا 2-0“.

الصحيفة اهتمت بفوز لويس هاميلتون بجائزة البحرين للفورمولا وان، وفوز إنتر موفيستار بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم في الصالات.

آس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا الصعب أمام جورجيا 2-1 في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”كسر الخشب“.

كما تحدثت عن قرب عودة داني كارفخال للعب برفقة ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، وكتبت: ”كارفخال بمثابة تعاقد جديد لدى زيدان“.

الصحيفة اهتمت بفوز إنتر موفيستار بكأس إسبانيا لكرة القدم في الصالات بعد إسقاط برشلونة في النهائي 6-1.

كما اهتمت الصحيفة بفوز لويس هاميلتون بجائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: ”هاميلتون ينقذ نفسه“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على منتخب إنجلترا الذي فاز على ألبانيا 2-0 في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”غاريث ساوثغيت يحذر نجوم منتخب إنجلترا السيئين برفع مستواهم إن كانوا يرغبون في المنافسة على مكان في قائمة نهائيات أمم أوروبا“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز لويس هاميلتون بجائزة البحرين للفورمولا وان.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا أمام ألبانيا 2-0 في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”نحن كين: كن أفضل من هذا“.

كما اهتمت بفوز لويس هاميلتون بجائزة البحرين للفورمولا وان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة البحرين للفورمولا وان وكتبت: ”مرة أخرى“.

كما اهتمت بفوز منتخب فرنسا أمام كازاخستان 2-0 في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”ديمبلي قبعات زرق“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إيطاليا أمام بلغاريا 2-0 في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”مكرر إيطاليا“.

كما اهتمت بمستقبل جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس المخضرم، وكتبت: ”بوفون بروفات الوداع“.

الصحيفة تحدثت عن فوز لويس هاميلتون بجائزة البحرين للفورمولا وان.