تصفيات كأس العالم: فوز فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والسويد

حقق منتخب فرنسا فوزه الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه 2/0 على كازاخستان، اليوم الأحد.

ووضع عثمان ديمبلي منتخب فرنسا في المقدمة بهدف في الدقيقة 20، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهذا الهدف الأول لديمبلي في 12 مباراة رسمية.

وأنهى منتخب فرنسا الشوط الأول متفوقا 2/0 بعدما سجل سيرهي ماليي، لاعب كازاخستان، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44.

وحصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء سددها كيليان مبابي، لكن صدها أليكسندر موكين حارس كازاخستان في الدقيقة 75.

وتعادل منتخب فرنسا في الجولة الأولى مع أوكرانيا، ليرفع الفوز رصيد الديوك إلى 4 نقاط من مباراتين، في صدارة المجموعة الرابعة.

بينما تأتي منتخبات البوسنة والهرسك وفنلندا وأوكرانيا في المركز الثاني، ولكل منها نقطة من مباراة، بينما يتذيل منتخب كازاخستان الترتيب بلا نقاط وقد لعب مباراة واحدة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا مع البوسنة والهرسك يوم الأربعاء في الجولة الثالثة.

إنجلترا تفوز على ألبانيا وتنفرد بصدارة مجموعتها

انفرد المنتخب الإنجليزي بصدارة المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بعد فوزه على مضيفه المنتخب الألباني 2 -صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 38، وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألباني عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا.

وتفوق منتخب بولندا 3/0 على آندورا سجلها روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، وكارول سويدرسكي، ليرفع الفوز رصيد بولندا إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

منتخب إسبانيا ينتزع فوزا صعبا على جورجيا 2/1 pic.twitter.com/8LNke1hZld — إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2021

إسبانيا تحقق الفوز الأول على حساب جورجيا

كما انتزع المنتخب الإسباني فوزاً ثمينا من مضيفه الجورجي وتغلب عليه 2/1.

وأنهى المنتخب الجورجي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43 بعد أداء غير مقنع من المنتخب الإسباني.

ونجح فيران توريس في انتزاع التعادل لإسبانيا في الدقيقة 56، ثم خطف البديل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان المنتخب الإسباني قد استهل مسيرته في التصفيات بالتعادل مع اليونان 1 – 1 الأسبوع الماضي، ثم فاز اليوم بصعوبة على مضيفه الجورجي ليرفع رصيده إلى أربع نقاط.

وتفوق منتخب السويد 3/0 على كوسوفو، سجلها لودفيغ أوغوستينسون، وأليكسندر إيساك، وسيباستيان لارسون من ضربة جزاء، ليرفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني بـ4 نقاط.

وفي مباريات أخرى تفوق منتخب ألمانيا 1/0 على رومانيا سجله سيرج غنابري في الدقيقة 16، ورفع الفوز رصيد المنتخب الألماني إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة.

وتفوق المنتخب الإيطالي 2/0 على بلغاريا، سجلهما أندريا بيلوتي من ضربة جزاء في الدقيقة 43، ومانويل لوكاتيلي في الدقيقة 82.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يقبع منتخب بلغاريا في قاع الترتيب.