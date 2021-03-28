الصحف الرياضية: "ديمبلي نعم أو نعم".. و"كريستيانو رونالدو ينفجر في الدقيقة 94"

شكلت لقاءات التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022، التي شهدت غضب كريستيانو رونالدو بسبب عدم احتساب هدف له في الدقيقة 94، وبداية سباقات ”فورمولا وان“ بجائزة قطر، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بسعي برشلونة لتجديد عقود عدة لاعبين، أبرزهم الفرنسي عثمان ديمبلي، ورفض ريال مدريد عودة رونالدو، وسباق الموتوجي بي بالبحرين.

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على التجارب الرسمية لسباق ”فورمولا وان“ بقطر وتألق الإسباني فيرناندو ألونسو، وكتبت: ”عودة السحر“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني ضد جورجيا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”إنريكي عليك إصلاح هذا اليوم“.

الصحيفة اهتمت بالتعادل السلبي بين المنتخبين الإسباني والإيطالي في نهائيات أمم أوروبا تحت 21 عاما.

سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة في حسم تجديد عقود عدة لاعبين أبرزهم مانغويزا وديمبلي وموريبا، وكتبت: ”التجديد“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”إسبانيا من أجل الفوز برفقة ألبا وبوسكيتس“.

كما اهتمت بتصريحات فرانك ريكارد، المدرب السابق لبرشلونة، بشأن لعب دي يونغ كمتوسط دفاع وبالتجارب الرسمية لسباق ”فورمولا وان“ بقطر.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة والرغبة في تجديد عقده، وكتبت: ”ديمبلي نعم أو نعم“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”المنتخب الإسباني مطالب بالفوز“.

الصحيفة اهتمت بتطورات عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد، وكتبت: ”خورخي مينديز يعرض كريستيانو رونالدو وريال مدريد يرد بلا“.

كما اهتمت بتجارب سباق ”فورمولا وان“ في قطر وتجارب سباق الموتوجي بي بالبحرين.

آس

ركزت الصحيفة على التجارب الرسمية لسباق ”فورمولا وان“ بقطر وما قدمه السائقان الإسبانيان ألونسو وسانز، وكتبت: ”وهم مزدوج“.

كما تحدثت عن تعادل صربيا أمام البرتغال 2-2 في تصفيات كأس العالم وانفجار كريستيانو رونالدو غضبا بعد رفض الحكم احتساب هدف تجاوز الخط، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو ينفجر في الدقيقة 94“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب جورجيا في تصفيات كأس العالم، وكتبت: ”إسبانيا تلعب في جورجيا دون هامش للخطأ“.

الصحيفة اهتمت بالتعادل السلبي بين المنتخبين الإسباني والإيطالي في نهائيات أمم أوروبا تحت 21 عاما.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على جائزتي سباقات قطر للفورمولا وان والبحرين للموتو جي بي لنهاية الأسبوع وكتبت: ”محركات“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي أمام منتخب كازاخستان في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”المنتخب الفرنسي في مهمة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تصفيات كأس العالم 2022 وغضب كريستيانو رونالدو خلال لقاء منتخب بلاده أمام صربيا، وكتبت: ”غضب شديد من كريستيانو رونالدو.. وحكم لوكاكو“.

الصحيفة تحدثت عن النقاش الساخن بين بالوتا، مالك روما السابق، ومشجعي الفريق عبر ”تويتر“، وكتبت: ”بالوتا: ابق هادئا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إيطاليا أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”فريديريكو كييزا ولورنزو: تقريبا أصدقاء“.

كما اهتمت الصحيفة بسباقات ”فورمولا وان“ في قطر والموتوجيبي في البحرين لنهاية الأسبوع، وكتبت: ”ليلة الأحمر“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإيطالي أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”الشحنة الزرقاء“.

كما اهتمت بجائزة البحرين في الموتوجيبي وجائزة قطر للفورمولا وان، وكتبت: ”حلم أحمر“.