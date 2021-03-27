رياضة

كريستيانو رونالدو يلقي شارة القيادة...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 21:47 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 2:00 GMT

كريستيانو رونالدو يلقي شارة القيادة أرضا ويغادر الملعب غاضبا (فيديو)‎

أعرب كريستيانو رونالدو، عن غضبه الشديد خلال مباراة منتخب البرتغال ضد صربيا، والتي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعرب كريستيانو رونالدو، عن غضبه الشديد خلال مباراة منتخب البرتغال ضد صربيا، والتي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

واستلم رونالدو كرة قبل نهاية اللقاء بثواني قليلة ليسددها في المرمى، وظهر أن الكرة في طريقها للشباك قبل أن يبعدها مدافع صربيا، ويذهب رونالدو للاحتفال ظنا أن الكرة دخلت الشباك ولكن الحكم لم يحتسبها، ليبدي النجم البرتغالي اعتراضه الشديد على حكم الراية، ويشهر في الوقت نفسه الحكم الكارت الأصفر في وجهه.

وفي نوبة غضبه قرر رونالدو أن يترك الملعب ويلقي بشارة قيادة منتخب البرتغال على الأرض، ويتجه لغرفة خلع الملابس وهو يتمتم بكلمات غاضبة.

وبات لدى الفريقان، 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية.

يشار إلى أن البرتغال تتصدر المجموعة التي تضم بجانبها، كلًا من أيرلندا، صربيا، لوكسمبورغ، وأذربيجان، كما تتواجد قطر بالمجموعة حيث تخوض مباريات إعدادية لا تحتسب نتائجها ضمن التصفيات.

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