كريستيانو رونالدو يلقي شارة القيادة أرضا ويغادر الملعب غاضبا (فيديو)‎

أعرب كريستيانو رونالدو، عن غضبه الشديد خلال مباراة منتخب البرتغال ضد صربيا، والتي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

واستلم رونالدو كرة قبل نهاية اللقاء بثواني قليلة ليسددها في المرمى، وظهر أن الكرة في طريقها للشباك قبل أن يبعدها مدافع صربيا، ويذهب رونالدو للاحتفال ظنا أن الكرة دخلت الشباك ولكن الحكم لم يحتسبها، ليبدي النجم البرتغالي اعتراضه الشديد على حكم الراية، ويشهر في الوقت نفسه الحكم الكارت الأصفر في وجهه.

غضب عارم من كريستيانو رونالدو بعد حرمانه من هدف صحيح في الوقت بدل الضائع أمام صربيا ، حيث اثبتت الإعادة أن الكرة عبرت خط المرمى.

مباراة #صربيا_البرتغال في تصفيات كأس العالم انتهت 2-2.#رونالدو غادر الملعب وألقى بشارة القيادة أرضا#البرتغال_صربيا pic.twitter.com/0TepA7eQow — إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2021

وفي نوبة غضبه قرر رونالدو أن يترك الملعب ويلقي بشارة قيادة منتخب البرتغال على الأرض، ويتجه لغرفة خلع الملابس وهو يتمتم بكلمات غاضبة.

وبات لدى الفريقان، 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية.

يشار إلى أن البرتغال تتصدر المجموعة التي تضم بجانبها، كلًا من أيرلندا، صربيا، لوكسمبورغ، وأذربيجان، كما تتواجد قطر بالمجموعة حيث تخوض مباريات إعدادية لا تحتسب نتائجها ضمن التصفيات.