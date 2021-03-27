تصفيات كأس العالم: فوز هولندا وتركيا وكرواتيا وقطر.. وتعادل البرتغال وبلجيكا

اقتنص منتخب صربيا التعادل مع نظيره البرتغالي (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، على ملعب ”راجكو ميتيتش“، في إطار الجولة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتقدم منتخب البرتغال أولا بثنائية عن طريق دييغو جوتا في الدقيقتين 11 و36، قبل أن يدرك منتخب صربيا التعادل في الشوط الثاني عن طريق الكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش، مع الدقيقتين 46 و60.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الأولى، وصربيا في المركز الأول برصيد 4 نقاط.

وفي لقاء آخر، تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره التشيك بهدف لمثله.

وتقدم منتخب التشيك عن طريق لوكاس بروفود في الدقيقة 50، وتعادل لبلجيكا روميلو لوكاكو في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة، حصل كل منتخب على نقطة واحدة، وتتصدر التشيك بـ4 نقاط ثم بلجيكا ثانية بنفس الرصيد، وروسيا البيضاء في المركز الثالث بـ 3 نقاط، يليها ويلز وإستونيا بلا نقاط.

كما حقق المنتخب التركي فوزا ثمينا على نظيره النرويجي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار الجولة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل ثلاثية تركيا، أوزان توفان (هدفان)، وكاجلار سويونكو، في الدقائق 4 و28 و59.

وفي مباراة أخرى في المجموعة نفسها، فاز منتخب هولندا على نظيره لاتفيا بهدفين دون رد.

سجل ثنائي هولندا، ستيفن برغيوس ولوك دي يونغ، في الدقيقتين 32 و69.

وفي مباراة ثالثة، حقق منتخب كرواتيا الفوز على قبرص بهدف نظيف.

وسجل هدف كرواتيا الوحيد ماريو باساليتش، مع الدقيقة 40.

بهذه النتيجة ترفع تركيا رصيدها في الصدارة إلى 6 نقاط متساوية مع الجبل الأسود، وتتواجد هولندا في المركز الثالث بـ3 نقاط بعد الفوز على لاتفيا (2-0)، والنرويج لديها أيضًا 3 نقاط، ولاتفيا وجبل طارق بلا نقاط.

وقد حقق منتخب قطر الفوز على أذربيجان بنتيجة (2-1).

وسجل ثنائية قطر حسن الهيدروس مع الدقيقتين 55 و58، بينما سجل هدف أذربيجان الوحيد راميل شياديف من ركلة جزاء مع الدقيقة 14.

يذكر أن مشاركة قطر في مباريات المجموعة الأولى لقارة أوروبا تأتي بعد دعوتها من قبل الاتحاد الأوروبي ”يويفا“، بصفتها ممثلا للدولة المضيفة لكأس العالم 2022.

ولا تحتسب نتائج مباريات منتخب قطر ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وفي مباراة أخرى، سجل القائد أرتيم جيوبا هدفين ليقود روسيا للفوز 2-1 على سلوفينيا أمام حوالي 15 ألف مشجع في إستاد فيشت في سوتشي اليوم السبت، ليتصدر صاحب الأرض مجموعته في تصفيات كأس العالم بعد أول جولتين.

وستلعب روسيا، التي تملك ست نقاط، في ضيافة سلوفاكيا، بينما تلعب سلوفينيا مع قبرص وتقام المباراتان يوم الثلاثاء المقبل.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.