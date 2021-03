انتفاضة لاعبي النرويج قد تحرك العالم ضد حقوق الإنسان في قطر

لا يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيحرك ساكنا تجاه ما يحدث من انتهاكات بشأن حقوق العمال والإنسان في قطر التي تستضيف كأس العالم العام المقبل، رغم ما قام به لاعبو النرويج من ارتداء قمصان تدعو لاحترام حقوق الإنسان داخل وخارج الملعب.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية: إن الفيفا لا يشعر بأي خزي بعد أكثر من عقد من الزمان على قراره بمنح كأس العالم 2022 لقطر، ويبدو أن اللامبالاة العالمية الواسعة تعني أن البطولة لا تزال في طريقها لتقام في ملاعب جديدة في قطر.

ووفقا لتقرير سابق للصحيفة البريطانية لقي آلاف العمال المهاجرين حتفهم في قطر منذ أن منحها السويسري سيب بلاتر التذكرة الذهبية المعتمدة من الفيفا باستضافة المونديال، وقالت إن أكثر من 6500 عامل آسيوي مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بحق الاستضافة في العام 2010 وحتى العام الماضي.

"HUMAN RIGHTS – On and off the pitch" pic.twitter.com/IIxIEdyWVM

