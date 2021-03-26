انتفاضة لاعبي النرويج قد تحرك العالم ضد حقوق الإنسان في قطر

لا يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيحرك ساكنا تجاه ما يحدث من انتهاكات بشأن حقوق العمال والإنسان في قطر التي تستضيف كأس العالم العام المقبل، رغم ما قام به لاعبو النرويج من ارتداء قمصان تدعو لاحترام حقوق الإنسان داخل وخارج الملعب.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية: إن الفيفا لا يشعر بأي خزي بعد أكثر من عقد من الزمان على قراره بمنح كأس العالم 2022 لقطر، ويبدو أن اللامبالاة العالمية الواسعة تعني أن البطولة لا تزال في طريقها لتقام في ملاعب جديدة في قطر.

ووفقا لتقرير سابق للصحيفة البريطانية لقي آلاف العمال المهاجرين حتفهم في قطر منذ أن منحها السويسري سيب بلاتر التذكرة الذهبية المعتمدة من الفيفا باستضافة المونديال، وقالت إن أكثر من 6500 عامل آسيوي مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بحق الاستضافة في العام 2010 وحتى العام الماضي.

"HUMAN RIGHTS – On and off the pitch" pic.twitter.com/IIxIEdyWVM — 🇳🇴 Football (@NORftbl) March 24, 2021

وأشار التقرير إلى أن العدد من المرجح أن يكون أكثر بكثير، نظرا لأن سفارات الدول الآسيوية كثيرة العمالة في قطر لم تفصح عن أعداد رعاياها الراحلين، بينما أكدت الحكومة القطرية في ردها على هذا التقرير في بيان، أنّ ”معدل الوفيات بين رعايا هذه الدول يقع ضمن النطاق المتوقع لحجم السكان وتركيبته“، مضيفة ”مع ذلك، فإنّ كل روح مهدرة هي مأساة، ولا ندخر جهدا في محاولة منع كل حالة وفاة في بلدنا“.

وتشير الأرقام الرسمية للوفيات المتعلقة على وجه التحديد ببناء ملاعب كأس العالم إلى ثلاث حالات ”مرتبطة بالعمل“ و34 حالة وفاة ”غير مرتبطة بالعمل“، لكن الخطر في طفرة البناء هذه يبدو حاضرًا وحقيقيًا للغاية.

معاناة العمال

وفي العام 2018، قام الصحفي النرويجي هافارد ميلنايس بزيارة قطر لحساب مجلة ”جوسيمار“، في خطوة كان من شبه المؤكد أنها ستُحبط إذا أدركت السلطات المحلية هدفها، وأجرى مقابلة مع عامل بناء من جمهورية التشيك كشف خلالها عن أنه شهد العديد من الوفيات لدرجة أنه اعتاد عليها بالفعل.

وأشار إلى حادث انهيار جدار أسفر عن مقتل 6 عمال، وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، قائلا: ”تم على الفور نقل القتلى والجرحى بواسطة سيارات الإسعاف بعيدا. ثم واصلنا العمل وكأن شيئًا لم يحدث“.

وتقول قطر: إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذا الحادث.

ومثل معظم القوى العاملة المهاجرة في قطر، من المرجح أن يكون العمال المكلفون بإزالة الأنقاض التي دفنت زملاءهم مؤقتًا، قد دفعوا رسومًا كبيرة لا يمكنهم تحملها لوكلاء التوظيف.

"فيفا" يرفض معاقبة منتخب النرويج بعد احتجاج لاعبيه على استضافة قطر لكأس العالم https://t.co/1WU9zbf1y9 pic.twitter.com/89Ck7Mf7Pw — إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2021

والكثيرون منهم يدركون بعد وصولهم للبلاد، أنهم يتقاضون أجورًا أقل بكثير مما وُعدوا به، وغالبًا ما يقومون بوظائف مختلفة، وأكثر خطورة من تلك التي تقدموا لها في البداية.

ويقيم العمال في معسكرات عمل تخضع لحراسة مشددة محاطة بجدران خرسانية عالية، ويتم نقلهم بالحافلات إلى العمل فجر كل يوم، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة ولمدة 6 أيام في الأسبوع في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية صيفا.

وتختلف الأجور حسب العمل، ولكن بشكل أساسي حسب الجنسية، فيكسب بعض العمال أقل من 130 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، بينما يمنعهم نظام الكفيل جميعا من البحث عن وظائف مربحة في أماكن أخرى. إنها ليست عبودية، ولكن يبدو أن هذه الظروف لها أصداء لما كان يحدث في جنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري.

إصلاحات قطرية محدودة

ودأبت قطر على القول: إنها قامت بإصلاحات بشأن العمل في ملاعب كأس العالم، وبدا أنها قد اتخذت خطوة محدودة ولكنها مهمة في الاتجاه الصحيح في أغسطس/آب الماضي، من خلال الإعلان عن حد أدنى للأجر الشهري قدره 198.56 جنيه إسترليني وتسهيل الأمر على العمال لتغيير الوظائف.

ومع ذلك، كشفت شبكة حقوق المهاجرين عن أن القوانين الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، تخضع للمراجعة من قبل مجلس الشورى.

وتبذل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، وهي اللجنة المنظمة لكأس العالم، ما في وسعها لتثبيط التقارير السلبية منذ ذلك الحين، وهي تدرك جيدًا الانتقاد الذي تعرضت له قطر خلال محاولة الفوز باستضافة كأس العالم 2022 قبل 11 عامًا.

وقال متحدث باسم اللجنة لصحيفة ”غارديان“: ”الاستعدادات لكأس العالم الأولى التي ستقام في الشرق الأوسط والعالم العربي قد منحت بالفعل فوائد كبيرة للعاملين في اللجنة العليا والمشاريع غير التابعة للجنة العليا في قطر“ لكن الإحساس بأنه كان من الممكن القيام بالمزيد لمساعدتهم لا يزال قائما.

تحرك نرويجي

الآن الأمر محبط للغاية، لكن في النرويج، اندلعت عاصفة من السخط وانتشرت. ومؤخرا أصدر نادي ترومسو المنافس في دوري الدرجة الأولى هناك بيانا أعرب فيه عن انتقاده ”للفساد والعبودية الحديثة“ التي أحاطت بكأس العالم في قطر، ودعا الاتحاد النرويجي لكرة القدم إلى مقاطعة البطولة.

ومنذ ذلك الحين تردد صدى نداء النادي من قبل العديد من أندية دوري الأضواء البارزة الأخرى. وهذه دعوات جريئة تأتي من الأندية والجماهير الذين يقود فريقهم الوطني المتعطش للنجاح حاليًا لاعب موهوب مثل إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

ويبقى أن نرى ما إذا كان أولئك الذين يديرون كرة القدم النرويجية سيهتمون أم لا، لكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الأندية والجماهير في بلاد أخرى سيتبعون خطى النرويج.

وارتدى لاعبو النرويج ليلة الأربعاء، قمصانا تبرز انتهاكات حقوق الإنسان قبل مباراتهم في جبل طارق بافتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر. وفي وقت سابق، رد المدافع الإنجليزي جون ستونز على أسئلة بشأن تنظيم قطر للبطولة في مؤتمر صحفي قبل مباراة سان مارينو في التصفيات أيضا.

وأصدر الاتحاد الهولندي هذا الأسبوع، بيانًا أدان فيه انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، لكنه قال إنه لن يقاطع كأس العالم، ووعد بدلاً من ذلك بتحمل مسؤولياته والمشاركة ”بطريقة مسؤولة اجتماعيًا“.

وتقول هولندا إنها استندت في قرارها جزئيًا إلى نصيحة من مختلف مجموعات حقوق الإنسان التي تدعي أن المقاطعة ستؤدي إلى المزيد من خسارة العمال الفقراء بالفعل.

ولا يزال يتعين على الاتحاد الإنجليزي اتخاذ موقف بشأن قضية العمال المهاجرين في قطر، ولكن يبدو أنه من المرجح أن يتبنى اتجاها مشابهًا لهولندا والذي من المؤكد أنه سيحظى بتأييد واسع من الجماهير.

ولا تبدو المقاطعة واردة، حيث يبدو أن جماهير كرة القدم مستعدة للنظر في الاتجاه الآخر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إذا كان البديل هو إمكانية النجاح على أرض الملعب.