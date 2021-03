فيفا يعلن إيقاف بلاتر وجيروم فالكه من مزاولة جميع أنشطة كرة القدم لمدة 6 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يوم الأربعاء، إيقاف جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد السابق، وجيروم فالكه، لأمين العام السابق، من مزاولة جميع أنشطة كرة القدم لمدة 6 سنوات و8 أشهر، وفرض غرامة قدرها مليون فرنك سويسري لكل منهما.

ووفقًا لما أعلنه الفيفا، فقد وجدت الهيئة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة بالفيفا، أن بلاتر وفالكه، مذنبان بارتكاب انتهاكات مختلفة لمدونة فيفا للأخلاقيات.

ومن ضمن التهم التي تم توجيهها لبلاتر، هي تضارب المصالح وقبول هدايا ومزايا أخرى، وإساءة استخدام المنصب.

Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Mr Joseph S. Blatter and Mr Jérôme Valcke: https://t.co/riqpjyPzqS

— FIFA Media (@fifamedia) March 24, 2021