الصحف الرياضية: موسى ديمبيلي يثير الهلع.. وسيكون بيدري وليس إنييستا

شكلت أخبار كريستيانو رونالدو، وقرار غاريث بيل بالعودة لريال مدريد، وانطلاقة الشاب بيدري برفقة منتخب إسبانيا، وتأثير مانشستر سيتي في منتخب إنجلترا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتألق ليونيل ميسي في 2021، واقتراب برشلونة من التعاقد مع إيريك غارسيا رسميا، وبقاء رونالد كومان في منصبه مدربا للفريق، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وبداية تصفيات كأس العالم بالمنطقة الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فيران توريس، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، وكتبت: ”فيران توريس هداف هذه الفترة“.

كما تحدثت عن تطورات عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو سيترك يوفنتوس للعودة إلى ريال مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بفقدان موسى ديمبيلي للوعي في تدريبات أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”موسى ديمبيلي يثير الرعب في تدريبات أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء خوان لابورتا ورونالد كومان، الذي أكد استمرار المدرب في منصبه.

سبورت

ركزت الصحيفة على المدافع إيريك غارسيا، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، وارتباطه مع برشلونة، وكتبت: ”تعاقد“، و“غارسيا سيوقع عقدا لمدة 5 مواسم وسيكون التعاقد الأول لخوان لابورتا“.

الصحيفة اهتمت بنجم برشلونة الشاب بيدري وبدايته مع منتخب إسبانيا ومقارنته بإنييستا، وكتبت: ”سيكون بيدري وليس إنييستا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، وكتبت: ”ماذا يريد كومان؟“، وتحدثت عن تصريحات إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي، وكتبت: ”غارسيا: سيكون من الرائع اللعب بجوار ميسي“.

كما تحدثت عن ريال مدريد ومشكلة غاريث بيل، وكتبت: ”مشكلة غاريث بيل: فكرتي أن أعود لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة ومانشستر سيتي، وكتبت: ”برشلونة من أجل التأهل لنصف النهائي الرابع“.

آس

ركزت الصحيفة على رغبة كريستيانو رونالدو وغاريث بيل بالعودة لريال مدريد، وعودة ثلاثي الهجوم السابق مع بنزيما، وكتبت: ”العودة للمستقبل“.

كما تحدثت عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، وكتبت: ”ميسي سجل في 2021 أهدافا أكثر من هالاند ومبابي“.

الصحيفة اهتمت بسقوط موسى ديمبيلي في تدريبات أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”ديمبيلي يثير الهلع“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على المدافع جون ستونز، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، وكتبت: ”جون ستونز يعتقد أن مانشستر سيتي بإمكانه مساعدة منتخب إنجلترا على الفوز بأمم أوروبا 2021“.

كما اهتمت بالويلزي غاريث بيل، وكتبت: ”غاريث بيل يعود لريال مدريد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي أمام أوكرانيا في بداية تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”العالم ينتمي لهم“.

كما اهتمت بلقاء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، وكتبت: ”باريس يتحدى الأساطير“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الحارس جانلويجي دوناروما، وكتبت: ”حالة دوناروما في ميلان قيد الإخراج“.

كما اهتمت باستقالة المدرب تشيزاري برانديلي من تدريب فيورنتينا.