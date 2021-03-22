شاهد.. إبراهيموفيتش يذرف الدموع بعد العودة لمنتخب السويد (فيديو)

لم يتمالك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه وانهمرت دموعه بعد عودته لمنتخب بلاده، بعد غياب نحو 5 سنوات.

وتحدث إبراهيموفيتش كيف أراد ابنه ألا يغادر المنزل للانضمام لتشكيلة السويد بعدما استدعاه المدرب يان أندرسون.

خلال رده على سؤال حول شعور ابنيه ماكسميليان (14 عاما) وفينسن (12 عاما) بشأن قرار العودة للمنتخب والمنافسات الدولية، تأثر إبراهيموفيتش وبكى، وقال: ”بكى فينسن عندما غادرت“.

وأضاف: ”اللعب للمنتخب الوطني أكبر شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم، وبداخلي كنت أعتقد أنني يمكنني مساعدة المنتخب والقيام بشيء ما“.

Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 22, 2021

وإبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي لمنتخب السويد، وفي رصيده 62 هدفا سجلها في 116 مباراة، واعتزل بعد مشاركته في يورو 2016.

وتابع نجم ميلان: ”بالتأكيد الأمر ليس بيدي ويجب التوافق بين رغبة اللاعب والمدرب، والآن حصلت على فرصة اللعب لمنتخب بلادي وأقبل ذلك بفخر.

وأكمل: ”لن أكون سعيدا فقط بالانضمام، بل أريد تحقيق نتائج جيدة، إذا لم أحقق النتائج المنشودة فوجودي لا يعني شيئا هنا“.

ويلعب منتخب السويد مع جورجيا في أول مباراة في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس، ثم مع كوسوفو.