شاهد.. إبراهيموفيتش يذرف الدموع بعد العودة لمنتخب السويد (فيديو)

لم يتمالك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه وانهمرت دموعه بعد عودته لمنتخب بلاده، بعد غياب نحو 5 سنوات.

وتحدث إبراهيموفيتش كيف أراد ابنه ألا يغادر المنزل للانضمام لتشكيلة السويد بعدما استدعاه المدرب يان أندرسون.

خلال رده على سؤال حول شعور ابنيه ماكسميليان (14 عاما) وفينسن (12 عاما) بشأن قرار العودة للمنتخب والمنافسات الدولية، تأثر إبراهيموفيتش وبكى، وقال: ”بكى فينسن عندما غادرت“.

وأضاف: ”اللعب للمنتخب الوطني أكبر شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم، وبداخلي كنت أعتقد أنني يمكنني مساعدة المنتخب والقيام بشيء ما“.

Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 22, 2021