فابريزيو رومانو: نيمار على وشك توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن النجم البرازيلي نيمار يقترب من تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة صيف العام 2017، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وينتهي في يونيو 2022.

وكتب رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نيمار على وشك توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026“.

وأضاف أنه ”سيتم ترتيب التفاصيل الأخيرة قريبا، سيتم تضمين مكافأة ضخمة في الاتفاق إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في السنوات المقبلة“.

Neymar is on the verge of signing a new contract with Paris Saint-Germain until June 2026, last details to be sorted soon – a ‘huge bonus’ will be included in the agreement if PSG will win the Champions League in the next years. 🇧🇷🇫🇷 #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2021

ويمضي نيمار موسمه الرابع مع باريس سان جيرمان، ورغم ذلك شارك فقط في 104 مباريات مع الفريق، سجل فيها 83 هدفا، وصنع 47.

وعلى مستوى الموسم الحالي غاب نيمار عن باريس سان جيرمان في 19 مباراة بسبب الإصابة، ومرتين بسبب الطرد.

وفي صيف 2019 سعى برشلونة لإعادة نيمار، غير أن مطالب باريس سان جيرمان المالية حالت دون إتمام الصفقة.

وأقر إيريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة بسعي برشلونة لإعادة نيمار وقال: ”لو لم نتعاقد مع أنطوان غريزمان كنا سنتعاقد مع نيمار بنسبة 100%، الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتميو فضّل التعاقد مع غريزمان“.