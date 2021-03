فابريزيو رومانو: نيمار على وشك توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن النجم البرازيلي نيمار يقترب من تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة صيف العام 2017، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وينتهي في يونيو 2022.

وكتب رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نيمار على وشك توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026“.

وأضاف أنه ”سيتم ترتيب التفاصيل الأخيرة قريبا، سيتم تضمين مكافأة ضخمة في الاتفاق إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في السنوات المقبلة“.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2021