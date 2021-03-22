رياضة

الصحف الرياضية: "يا لها من 10 نهائي...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 5:32 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 7:00 GMT

الصحف الرياضية: "يا لها من 10 نهائيات متبقية".. و"بيرلو في وضع صعب"

شكلت نتائج لقاءات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، وأبرزها فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا وتوتنهام في إنجلترا وباريس سان جيرمان في فرنسا وهزيمة يوفنتوس

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت نتائج لقاءات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، وأبرزها فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا وتوتنهام في إنجلترا وباريس سان جيرمان في فرنسا وهزيمة يوفنتوس في إيطاليا، وخروج مانشستر يونايتد من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب تمثيلا لبرشلونة، وتألق الفرنسي كريم بنزيما في ريال مدريد، واتفاق خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع لاعب وسط ليفربول الهولندي فينالدوم، وإمكانية تعاقد ريال مدريد مع خواكيم لوف لخلافة زيدان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد ”المتصدر“ على ديبورتيفو ألافيس 1-0  وفوز برشلونة 6-1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”يا لها من 10 نهائيات متبقية“، و“إعصار مر من سان سيباستيان“.

كما اهتمت بالرقم القياسي لميسي برفقة برشلونة، وكتبت: ”ميسي رقم قياسي كأكثر لاعب مثل برشلونة“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 6-1 أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني ورقم ليونيل ميسي القياسي كأكثر لاعب حمل قميص برشلونة، وكتبت: ”مهرجان“، و“رقم قياسي لميسي“.

الصحيفة تحدثت عن فوز المتصدر أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو ألافيس 1-0 وكتبت: ”سواريز وأوبلاك ينقذان أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بالاتفاق المبدئي بين برشلونة والهولندي فينالدوم، لاعب ليفربول، وكتبت: ”خوان لابورتا يملك اتفاقا مع فينالدوم“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكبير أمام ريال سوسيداد 6-1 في الدوري الإسباني وتألق ميسي برقم قياسي جديد، وكتبت: ”مجموع برشلونة“، و“ثنائية لميسي في يوم تجاوزه تشافي كأكثر لاعب حمل قميص برشلونة“.

الصحيفة تحدثت عن فوز المتصدر أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 1-0 وكتبت: ”سواريز وأوبلاك يخرجان المتصدر من مشكلة“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”خواكيم لوف حل لريال مدريد حال قرر زيدان الرحيل“.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 1-0 وتصدي يان أوبلاك لضربة جزاء، وكتبت: ”تصدي الدوري“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال سوسيداد 6-1، وكتبت: ”إعصار برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتألق الفرنسي كريم بنزيما في ريال مدريد، وكتبت: ”بنزيما أفضل هداف“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خروج مانشستر يونايتد من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليستر سيتي بالخسارة 3-1، وكتبت: ”سولشاير يلقي باللوم على الجدولة وسفر ميلان في خروج مانشستر يونايتد من ربع نهائي كأس الاتحاد“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز توتنهام على أستون فيلا 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”هاري كين يصل لنجدة مورينيو“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان في لقاء القمة أمام أولمبيك ليون 4-2 واعتلائه صدارة الدوري الفرنسي مستفيدا من هزيمة ليل المتصدر السابق، وكتبت: ”الحياة وردية“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس أمام بنيفيتو 1-0 في الدوري الإيطالي ووضعية مدربه أندريا بيرلو، وكتبت: ”بيرلو في وضع صعب“.

كما اهتمت بفوز ميلان على فيورنتينا 3-2 وتألق زلاتان إبراهيموفيتش، وكتبت: ”إبراهيموفيتش يشحن ميلان“.

الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على روما 2-0 في الدوري الإيطالي.

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