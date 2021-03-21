بايرن ميونخ يكشف موقفه من رحيل هانز فليك

رد بايرن ميونخ على التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيل المدرب هانز فليك عن النادي البافاري، بنهاية الموسم الحالي.

وقبل أيام، قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، إن فليك قد يغادر بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، ورغم أن تقارير ربطت فليك بتولي تدريب المنتخب الألماني، إلا أن الصحيفة قالت إنه قد يرحل حتى لو لم يتولّ تدريب المانشافت.

وقال كارل هانز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، اليوم الأحد، إن فليك لن يغادر الفريق، وأكد استمراره في أليانز آرينا.

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Werder ⚽

Stuttgart ⚽⚽⚽@lewy_official’s last 16 Bundesliga matches 🤯 pic.twitter.com/e288kA1QNU — 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) March 20, 2021

وأوضح رومينيغه في تصريحات نقلتها شبكة ”ESPN“: ”كل ما يتردد عن رحيل هانز فليك غير حقيقي، تحدثت مع فليك وأخبرته أن إدارة بايرن ميونخ ملتزمة بالعقد المبرم بين الطرفين“.

وأضاف: ”فليك تقبل حديثي بطريقة احترافية، نحن ملتزمون بجميع ما اتفقنا عليه مع المدرب، علاقتنا معه جيدة وعقدنا مستمر حتى 2023“.

وفليك البالغ من العمر 56 عاما تم تعيينه مدربا لبايرن ميونخ في نوفمبر 2019، خلفا للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وحقق بايرن ميونخ تحت قيادته نتائج تاريخية، كان أبرزها التتويج بالسداسية لأول مرة في تاريخ النادي البافاري.

وحتى الآن لعب بايرن ميونخ 76 مباراة تحت قيادة فليك، حقق خلالها الفريق الفوز 64 مرة، وتعادل 6 مرات، كما خسر 6 مرات.

ويسير بايرن ميونخ بثبات نحو التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي، ورغم أنه ودع مبكرا من كأس ألمانيا، إلا أنه تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.