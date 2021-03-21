الصحف الرياضية: ريال سوسيداد ضد برشلونة "للهجوم على لقب الليغا".. و"القطار الأخير"

شكلت نتائج لقاءات يوم السبت في الدوريات الأوروبية، وأهمها فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، وتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف ببداية عهد خوان لابورتا في برشلونة بلقاء ريال سوسيداد، وأبرز لقاءات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، ورغبة مانشستر يونايتد في ضم جناح وولفرهامبتون.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو 3-1 في الدوري الإسباني، وتألق كريم بنزيما، وكتبت: ”بنزيما يقود الطريق“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد المتصدر أمام ديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”الدوري الإسباني كعلاج لإخفاق دوري الأبطال“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال سوسيداد وبرشلونة، وكتبت: ”ملعب أويتا تحدٍ كبير لبرشلونة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني وتصريحات المدرب رونالد كومان بشأن الرئيس الجديد خوان لابورتا، وكتبت: ”للهجوم على لقب الدوري الإسباني“، و“كومان: مع خوان لابورتا هناك مستقبل للنادي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو 3-1 وكتبت: ”بنزيما يبقي ريال مدريد على قيد الحياة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المتصدر أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”ضغوط كبيرة على أتلتيكو مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الاختبار التاسع“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بنزيما يحافظ على ريال مدريد في المنافسة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”المتصدر الفوز فقط لتجاوز السقوط في دوري الأبطال“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو 3-1 في الدوري الإسباني وتألق كريم بنزيما، وكتبت: ”كريم بنزيما لا يشبع“.

كما تحدثت عن لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة، وكتبت: ”بداية عهد لابورتا وعودة أراوخو“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد المتصدر وديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”فوز أو هلع في واندا ميتروبوليتانو“.

الصحيفة اهتمت أيضا بهدف الحارس المغربي ياسين بونو، الذي منح إشبيلية التعادل أمام بلد الوليد.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وسوق انتقالاته، وكتبت: ”يونايتد يرصد 50 مليون جنيه إسترليني لضم بيدرو نيتو“.

كما تحدثت عن تأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تجاوزه إيفرتون 2-0 في ربع النهائي، وكتبت: ”عرض من غوندوغان“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء قمة الدوري الفرنسي بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”الفوز أو ترتجف“.

كما اهتمت بفوز المنتخب الفرنسي على منتخب ويلز في بطولة الأمم الستة للرغبي، وكتبت: ”عمالقة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع بشأن لقب الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وكتبت: ”القطار الأخير“.

كما تحدثت عن انتشار فيروس كورونا في إنتر ميلان، وكتبت: ”فيروس إنتر ميلان: هل أصيب 10 لاعبين؟“.