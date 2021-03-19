رياضة

الاتحاد السنغالي يتهم رابطة المحترف...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 13:36 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 13:50 GMT

الاتحاد السنغالي يتهم رابطة المحترفين الفرنسية بالعنصرية

اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الجمعة رابطة المحترفين الفرنسية بالعنصرية، بعد أن منعت الرابطة 12 لاعبا من الانضمام لمنتخب السنال. وقررت رابطة المحترفين

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الجمعة رابطة المحترفين الفرنسية بالعنصرية، بعد أن منعت الرابطة 12 لاعبا من الانضمام لمنتخب السنال.

وقررت رابطة المحترفين الفرنسية منع اللاعبين الأجانب في أندية الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا من الانضمام لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولية المقبلة.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان إن قرار رابطة الفرنسية ينطوي على عنصرية، وإنه يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وحرم قرار رابطة المحترفين الفرنسية منتخب السنغال من 12 لاعبا في التشكيلة التي ستواجه الكونغو وإسواتيني في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ولم يرد أي تعليق من رابطة المحترفين الفرنسية على اتهام الاتحاد السنغالي بالعنصرية

وأرسل الاتحاد السنغالي لكرة القدم خطابا للاتحاد الفرنسي حيث طلب السماح للاعبي السنغال بالانضمام لمنتخب بلادهم لخوض الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة للنهائيات الأفريقية.

ويملك منتخب السنغال 12 نقطة من 4 مباريات ويحتل المركز الأول في المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، ويتقدم بـ5 نقاط عن منتخب الكونغو، في حين يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط مقابل نقطة وحيدة لإسواتيني.

وفي فبراير الماضي قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه ليس من المتوقع أن تترك الأندية لاعبيها في حال كانت هناك فترة إلزامية للحجر الصحي أو العزل الذاتي لمدة 5 أيام على الأقل“ فور الوصول إلى البلد الذي ينتمي إليه النادي أو الدولة التي تقام فيها المباريات

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