الاتحاد السنغالي يتهم رابطة المحترفين الفرنسية بالعنصرية

اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الجمعة رابطة المحترفين الفرنسية بالعنصرية، بعد أن منعت الرابطة 12 لاعبا من الانضمام لمنتخب السنال.

وقررت رابطة المحترفين الفرنسية منع اللاعبين الأجانب في أندية الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا من الانضمام لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولية المقبلة.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان إن قرار رابطة الفرنسية ينطوي على عنصرية، وإنه يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

جولة جديدة، الإثارة مستمرة. 🔛 الصراع مشتعل على الصدارة. 🔥 إليكم مواعيد الجولة الـ30 من #الدوري_الفرنسي ⌚️ pic.twitter.com/SAhYVBjtVC — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) March 19, 2021

وحرم قرار رابطة المحترفين الفرنسية منتخب السنغال من 12 لاعبا في التشكيلة التي ستواجه الكونغو وإسواتيني في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ولم يرد أي تعليق من رابطة المحترفين الفرنسية على اتهام الاتحاد السنغالي بالعنصرية

وأرسل الاتحاد السنغالي لكرة القدم خطابا للاتحاد الفرنسي حيث طلب السماح للاعبي السنغال بالانضمام لمنتخب بلادهم لخوض الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة للنهائيات الأفريقية.

ويملك منتخب السنغال 12 نقطة من 4 مباريات ويحتل المركز الأول في المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، ويتقدم بـ5 نقاط عن منتخب الكونغو، في حين يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط مقابل نقطة وحيدة لإسواتيني.

وفي فبراير الماضي قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه ليس من المتوقع أن تترك الأندية لاعبيها في حال كانت هناك فترة إلزامية للحجر الصحي أو العزل الذاتي لمدة 5 أيام على الأقل“ فور الوصول إلى البلد الذي ينتمي إليه النادي أو الدولة التي تقام فيها المباريات