حدث عنصري في مباراة رينجرز وسلافيا براغ.. وجيرارد يطالب اليويفا بالتحرك (فيديو وصور)

شهدت مباراة غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وسلافيا براغ التشيكي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي حادثا عنصريا، كاد يؤدي لاشتباك بين اللاعبين؛ بعدما قام أوندريه كودلا بالحديث لغلان كامارا بتعليق عنصري في أذنه، وهو يخفي فمه بيده.

وأدت الكلمات التي تلفظ بها كودلا لاعب سلافيا براغ لغضب كامارا؛ ما دفع زملاءه للدفاع عنه وتدخل الحكم لفض الاشتباك.

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc

وعبر المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لغلاسكو رينجرز عن غضبه من سلوك لاعب سلافيا براغ، وطالب بتدخل حاسم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمكافحة العنصرية بشكل صارم.

وقال جيرارد أسطورة ليفربول: ”أولا سأتحدث عن كرة القدم، لقد خسرنا أمام الفريق الأفضل في المباراتين، إذن تهانينا لسلافيا براغ، لقد استحقوا التأهل ولن أجلس هنا كخاسر سيئ وأبحث عن أعذار، أنا فخور بلاعبي فريقي على المجهود والرحلة التي أوصلتنا إلى هنا“.

Has that @slavia_eng player remarked racially to @RangersFC Glen Kamara??

Kamara’s reaction suggests yes as usually a very calm player @UEFAcom #racism ?? pic.twitter.com/Br1N56Cmhi

— NaeBull (@NaeBull) March 18, 2021