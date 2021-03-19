حدث عنصري في مباراة رينجرز وسلافيا براغ.. وجيرارد يطالب اليويفا بالتحرك (فيديو وصور)

شهدت مباراة غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وسلافيا براغ التشيكي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي حادثا عنصريا، كاد يؤدي لاشتباك بين اللاعبين؛ بعدما قام أوندريه كودلا بالحديث لغلان كامارا بتعليق عنصري في أذنه، وهو يخفي فمه بيده.

وأدت الكلمات التي تلفظ بها كودلا لاعب سلافيا براغ لغضب كامارا؛ ما دفع زملاءه للدفاع عنه وتدخل الحكم لفض الاشتباك.

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc — Andrew Mulder McCoi5t E5q. (@ojmiester87) March 18, 2021

وعبر المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لغلاسكو رينجرز عن غضبه من سلوك لاعب سلافيا براغ، وطالب بتدخل حاسم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمكافحة العنصرية بشكل صارم.

وقال جيرارد أسطورة ليفربول: ”أولا سأتحدث عن كرة القدم، لقد خسرنا أمام الفريق الأفضل في المباراتين، إذن تهانينا لسلافيا براغ، لقد استحقوا التأهل ولن أجلس هنا كخاسر سيئ وأبحث عن أعذار، أنا فخور بلاعبي فريقي على المجهود والرحلة التي أوصلتنا إلى هنا“.

Has that @slavia_eng player remarked racially to @RangersFC Glen Kamara??

Kamara’s reaction suggests yes as usually a very calm player @UEFAcom #racism ?? pic.twitter.com/Br1N56Cmhi — NaeBull (@NaeBull) March 18, 2021

وأضاف: ”بالنسبة للحادث العنصري يجب أن أكون حذرا لما سأقوله، لكن نبني علاقات في كرة القدم وبنيت علاقة جيدة وقوية مع غلان كامارا الذي يعتبر من أهم لاعبي فريقي وأثق فيما قاله من اتهامات 100%، وهناك لاعبون قريبون سمعوا كل الكلام“.

وأكد جيرارد أنه سيقف مع لاعبه وتمنى ألا تعالج القضية تحت الطاولة، وقال: ”سأقف مع غلان كامارا كما يتمنى ذلك وأنا فخور بلاعبي فريقي على تضامنهم في هذا النادي من الأعلى للأسفل ونحن مع اللاعبين“.

وأضاف مدرب رينجرز: ”حاليا الدور على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمعالجة هذه القضية، وأتمنى فقط ألا تمر تحت الطاولة“.

وتعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب في التشيك، قبل أن يفوز سلافيا براغ في الإياب 2/0 ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 3/1.