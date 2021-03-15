الصحف الرياضية: برشلونة ضد هويسكا "في اتجاه لقب الليغا".. و"1-2-3 تصفيق بيليه"

شكلت نتائج لقاءات أمس الأحد، في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأخبار إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وإدارة برشلونة الجديدة برئاسة خوان لابورتا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف باحتجاج جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، على التحكيم، ولقاء برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأثير عودة كريستيانو رونالدو على خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات، وكتبت: ”عودة رونالدو لا تغير أولويات ريال مدريد“، و“اتبع الخطة“.

كما تحدثت عن فوز إشبيلية بديربي الأندلس أمام جاره ريال بيتيس، وكتبت: ”إشبيلية يحافظ على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا أمام ريال بيتيس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وهويسكا، وفوز ريال مدريد للسيدات بديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”في اتجاه لقب الدوري الإسباني“، و“ميسي يعادل رقم تشافي كأكثر لاعب خاض لقاءات بقميص برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بالرئيس المنتخب خوان لابورتا، الذي سيتسلم مهامه خلال هذا الأسبوع، وكتبت: ”لابورتا يحصل على التأييد“.

الصحيفة اهتمت بفريق السيدات، الذي حقق فوزا جديدا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لقب الدوري يقترب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الصراع من أجل لقب الدوري والأرقام القياسية“.

كما تحدثت عن إدارة خوان لابورتا الجديدة في برشلونة، وكتبت: ”إدوارد رومو سيكون نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاقتصادية“.

آس

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وإمكانية عودته لريال مدريد، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو المجهول“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لمطاردة المتصدر“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تشيلسي وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”جواو فيليكس يستهدف اللعب كأساسي أمام تشيلسي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز آرسنال بديربي لندن على جاره توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مورينيو ينتقد مايكل أوليفر لمنحه ضربة جزاء لاكازيت“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على وست هام يونايتد 1-0 وتعزيز مركزه الثاني، وكتبت: ”سولشاير يفتح باب التأهل لمنافسات أوروبا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على خسارة باريس سان جيرمان بملعبه أمام نانت 2-1 وفشله في استغلال تعثر المتصدر ليل، وكتبت: ”بالنسبة لفريق ليل إنها هدية“.

كما اهتمت بتأهل منتخب فرنسا لمسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية بطوكيو.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان أمام نابولي واستفادة إنتر ميلان ”المتصدر“، الذي رفع الفارق لـ9 نقاط، وكتبت: ”نابولي هزم ميلان وإنتر ميلان يواصل الهروب زائد 9“.

كما تحدثت عن فوز يوفنتوس أمام كالياري 3-1 بهاتريك للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تجاوز الملك البرازيلي بيليه، وكتبت: ”1-2-3 تصفيق بيليه“.