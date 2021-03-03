الصحف الرياضية: بنزيما يعود لإنقاذ ريال مدريد.. وكريستيانو رونالدو 767 هدفا مثل بيليه

شكّل إطلاق سراح جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، ولقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتطورات عودة كريم بنزيما للعب برفقة ريال مدريد، ولقاءات الدوري الفرنسي، وفوز يوفنتوس في الدوري الإيطالي ومعادلة كريستيانو رونالدو لعدد أهداف بيليه كثالث هداف في تاريخ كرة القدم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على السائق الإسباني فرناندو ألونسو متسابق الفورمولا وان، وكتبت: “ ألونسو: أنا أفضل من أي وقت مضى“.

كما تحدثت عن لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية، وكتبت: ”هذا بالفعل نهائي“.

كما اهتمت بالفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وإمكانية لحاقه بالديربي أمام أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”بنزيما لديه اليوم اختبار“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية وكتبت: ”من أجل النهائي“.

كما تحدثت عن إطلاق سراح جوزيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لبرشلونة، وكتبت: ”بارتوميو حرا مع التهم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مناظرة المرشحين الثلاثة لرئاسة برشلونة، وكتبت: ”لنرفع النغمة“.

كما اهتمت بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية، وكتبت: ”ريمونتادا مع النهائي كجائزة“.

الصحيفة اهتمت أيضا بإطلاق سراح جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، ومدير مكتبه جوم ماسفير، وكتبت: ”إطلاق سراح بارتوميو وماسفير مع التهم“.

آس

ركزت الصحيفة على إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية، وكتبت: ”كأس تحترق“.

كما تحدثت عن تطورات عودة كريم بنزيما للعب برفقة ريال مدريد، وكتبت: ”بنزيما يعود لإنقاذ الفريق“.

الصحيفة اهتمت بسقف الرواتب الذي نشرته رابطة الدوري الإسباني الخاصة بالأندية الإسبانية.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على حوارها مع أحد نجوم المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966 السير جيوف هورست، وكتبت: ”يدعم السير جيوف هورست الفائز بكأس العالم 1966 عرض الوزير الأول بوريس جونسون استضافة أمم أوروبا في المملكة المتحدة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك ليون ورين في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”دين أولمبيك ليون“.

كما اهتمت بلقاء ليل المتصدر وأولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا الدورة الجديدة تبدأ من الشمال“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على سبيزيا 3-0 في الدوري الإيطالي وتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في اللقاء ليرفع عدد الأهداف في مسيرته إلى 767 هدفا، ويعادل بيليه كثالث هداف في تاريخ كرة القدم، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو 767 هدفا مثل بيليه“.

كما اهتمت بمشاركة المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في مهرجان مدينة إيطالية، وكتبت: ”إبراهيموفيتش يسجل أيضا في المهرجان.. ميلان يبقى برفقة لياو وريبيتش“.