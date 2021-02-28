الصحف الرياضية: الدوري الإسباني تحول للون الأحمر.. وغضب كريستيانو رونالدو

شكلت نتائج لقاءات أمس السبت في الدوريات الأوروبية، والفوز رقم 20 على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بانتخابات رئاسة برشلونة، والصراع على لقب الدوري الإسباني، ومستقبل المدافع الفرنسي رافائيل فاران في ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الصراع بشأن لقب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إشبيلية 2-0 وتقليص الفارق عن المتصدر ”مؤقتا“ لنقطتين، ومواجهة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول، لفياريال، اليوم الأحد، ولقاء ريال مدريد الثالث، غدا الاثنين، أمام ريال سوسيداد، وكتبت: ”الدوري الإسباني تحول للون الأحمر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني 2-0 وصراعه على اللقب، وكتبت: ”نعم يمكنكم ذلك“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد ”المتصدر“ أمام فياريال، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يلعبها“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي حكم الدوري الإنجليزي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام إشبيلية 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة كبير“.

كما تحدثت عن المناظرة الثلاثية بين 3 مرشحين لرئاسة برشلونة، وكتبت: ”اليوم أول مناظرة ثلاثية“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ومدافعه رافائيل فاران، وكتبت: ”يدرسون وضع فاران في سوق الانتقالات“.

كما اهتمت بلقاء فياريال وأتلتيكو مدريد المتصدر، وكتبت: ”امتحان رئيسي للمتصدر يعيش مرحلة شك“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام إشبيلية 2-0 في الدوري الإسباني وضغطه على المتصدر أتلتيكو مدريد والثالث ريال مدريد، وكتبت: ”أقصى ضغط“.

كما تحدثت عن مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال، وكتبت: ”جيرارد مورينو يتحدى سواريز“.

الصحيفة اهتمت بلاعب وسط ريال مدريد الدولي الألماني توني كروس، وكتبت: ”كروس الهندسة الألمانية“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”مانشستر سيتي سلسلة من 20 فوزا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قمة أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”حياة جديدة على كوكب مارس“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا 1-1 في الدوري الإيطالي وإمكانية توسيع إنتر ميلان للفارق إلى 10 نقاط، وكتبت: ”غضب كريستيانو رونالدو.. كونتي أنت تملك فارق 10 نقاط“.

كما اهتمت بالمهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، الذي يشارك في مهرجان لإحدى المدن الإيطالية، وكتبت: ”مسرح إبراهيموفيتش“.

كما اهتمت بهزيمة لاتسيو أمام بولونيا 2-0 في الدوري الإيطالي.