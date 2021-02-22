الصحف الرياضية: تعادل برشلونة "لا يغتفر".. وغوارديولا "العد التنازلي للمجد"

شكل تعادل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني، والفوز الجديد لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز إنتر ميلان على جاره ميلان في ”ديربي الغضب“ بالدوري الإيطالي، وفوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل، والإصابات التي تضرب ريال مدريد قبل مواجهة أتلانتا، وفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وخسارة باريس سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام قادش 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”هل هو وداع أيضا للقب الدوري الإسباني؟“.

كما تحدثت عن فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”ديوكوفيتش هو ملك أستراليا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام قادش 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لا يغتفر“، وكومان: ”أشعر بخيبة أمل أكثر من الثلاثاء الماضي“، وبيكيه: ”إنها ضربة قوية تحدث ألما كبيرا“، وألبا: ”إنه خطؤنا“.

كما تحدثت عن فوز الصربي ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”ديوكوفيتش يهزم ميدفيديف ويعلن نفسه ملكا في ملبورن“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام قادش 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لا يغتفر“.

كما تحدثت عن ريال مدريد قبل مواجهة أتلانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”طاعون من المصابين قبل لقاء حاسم أمام أتلانتا“.

الصحيفة اهتمت بفوز ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام قادش 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يمحو البشارة“.

كما تحدثت عن إصابة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وكتبت: ”بنزيما المنحدرات“.

الصحيفة اهتمت بسفر أتلتيكو مدريد إلى بوخارست الرومانية لمواجهة تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد سافر إلى بوخاريست دون خيمينيز“.

كما اهتمت بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة توتنهام أمام وست هام يونايتد 2-1 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”الأفضل في العالم.. الواثق جوزيه مورينيو يقيم نفسه“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل 3-1 وفوز مانشستر سيتي على آرسنال 1-0 في الدوري الإنجليزي.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل 3-1 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”مع صرخة“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على آرسنال 1-0 وتعزيز رقمه القياسي وصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”بيب غوارديولا العد التنازلي للمجد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة باريس سان جيرمان بميدانه أمام موناكو 2-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”الدوري الفرنسي شيء آخر“.

كما تحدثت عن فوز ليل المتصدر خارج ملعبه أمام لوريان، وكتبت: ”ليل يحب السفر“.

واهتمت الصحيفة بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: ”ديوكوفيتش بسرعة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان بديربي الغضب أمام جاره ميلان 3-0 وتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، وكتبت: ”القوة المفرطة إنتر ميلان“.

كما اهتمت بفوز أتلانتا 4-2 أمام نابولي وفقدان النيجيري فيكتور أوسيمين الوعي، وتوجيه رسالة لريال مدريد، وكتبت: ”أوسيمين يفقد الوعي.. وأتلانتا لريال مدريد تزداد القوة بـ 4“.