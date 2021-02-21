الصحف الرياضية: الدوري الإسباني يشتعل.. وليفربول "الأسوأ خلال 100 عام"

شكلت عودة الصراع على لقب الدوري الإسباني بعد هزيمة المتصدر أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي، وفوز ريال مدريد على بلد الوليد، وهزيمة ليفربول في الديربي بملعبه أمام إيفرتون، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وقادش، وتعادل تشيلسي أمام ساوثهامبتون، وديربي الغضب في الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر ميلان، ونهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على بلد الوليد 1-0 في الدوري الإسباني، وتقليص الفارق عن المتصدر لـ3 نقاط، وكتبت: ”ريال مدريد هنا“.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد المتصدر، أمام ليفانتي 2-0، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يتعثر في الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وقادش، وكتبت: ”برشلونة يرغب أيضا في دخول المنافسة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، بعد هزيمة المتصدر أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي، وكتبت: ”ما زال هناك دوري“، و“أتلتيكو مدريد يحصل فقط على نقطة من مباراتيه الأخيرتين“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد الصعب على بلد الوليد، وكتبت: ”ريال مدريد يفوز بأصغر نتيجة بفضل هدف لكاسيميرو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على عودة نجم كرة السلة الإسبانية باو جاسول لفريق برشلونة، وكتبت: ”عودة باو“.

كما تحدثت عن الدوري الإسباني بعد هزيمة المتصدر أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي وفوز ريال مدريد على بلد الوليد، وكتبت عن لقاء برشلونة وقادش: ”هناك دوري“.

الصحيفة اهتمت بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي ميدفيديف.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة المتصدر أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي 2-0 وفوز ريال مدريد على بلد الوليد 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الدوري يشتعل“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وقادش، وكتبت: ”الدوري لتضميد الجراح“.

الصحيفة اهتمت بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة بين نوفاك ديوكوفيتش والروسي ميدفيديف.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة ليفربول بملعبه في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون، وكتبت: ”أنتم التاريخ“، ”بدا يورغن كلوب شخصا محطما حيث تراجع ليفربول لأسوأ مسار له في ربع قرن“.

كما تحدثت عن تعادل تشيلسي أمام ساوثهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، ورغبة مانشستر يونايتد في ضمه، وكتبت: ”سولشاير عيونه على هالاند“.

ديلي ميل

تطرقت الصحيفة للحديث عن هزيمة ليفربول بملعبه في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون بثنائية نظيفة، وعنونت: ”الأسوأ خلال 100 عام“، ليفربول يخسر الديربي و4 هزائم متتالية على ملعب ”آنفيلد“ للمتأسف كلوب.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي الغضب بين إنتر ميلان المتصدر، وميلان الوصيف في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”كيسي هو الرئيس ولوكاكو هو الرأس“.

كما اهتمت بالأرجنتيني باولو ديبالا وإمكانية وضع يوفنتوس خطة للاستفادة منه.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”لقاء المواهب“.

كما تحدثت عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وفوز اليابانية نعومي أوساكا بلقب السيدات، ونهائي الرجال، وكتبت: ”أوساكا تجمع.. وميدفيديف يحلم“.