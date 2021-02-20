هالاند نجم بروسيا دورتموند يواصل التألق بهدف من مقصية رائعة في شباك شالكة(فيديو)

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مع بروسيا دورتموند، حيث سجل هدفًا رائعًا من ضربة مقصية، عزز بها تقدم فريقه على مضيفه شالكة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الـ22 من الدوري الألماني، اليوم السبت.

واستقبل الهداف النرويجي عرضية من الجهة اليسرى ليسددها بمقصية مذهلة بقدمه اليسرى ذهبت مباشرة إلى الشباك على يمين حارس المرمى.

هالاند نجم بروسيا دورتموند يواصل التألق بهدف من مقصية ممتعة في شباك شالكه pic.twitter.com/glkBey16MA — إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2021

ويملك هالاند 17 هدفًا في الدوري الألماني يحتل بها المركز الثالث في جدول الهدافين بفارق هدفين عن أندري سيلفا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الثاني، و10 أهداف كاملة عن متصدر الترتيب روبيرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.

ووصل هالاند إلى هدفه الـ30 في الدوري الألماني، منذ أول ظهور له مع دورتموند، وفقًا لما ذكرته شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات.

واقتنص بروسيا دورتموند فوزا ثمينا على شالكه (4-0).

وجاء أهداف دورتموند بأقدام غادون سانشو، وإيرلينغ هالاند ”ثنائية“ ورافاييل جيريرو في الدقائق 42، 45، 60 و79.

بهذه النتيجة، استمر شالكه في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما وصل دورتموند إلى 36 نقطة في المركز السادس.