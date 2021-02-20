رياضة

ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ...
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ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسقط أمام آينتراخت فرانكفورت

تلقى بايرن ميونخ هزيمة مفاجئة أمام آينتراخت فرانكفورت (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة 22 من الدوري الألماني. تقدم آينتراخت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تلقى بايرن ميونخ هزيمة مفاجئة أمام آينتراخت فرانكفورت (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة 22 من الدوري الألماني.

تقدم آينتراخت أولًا في الدقيقة 12 عن طريق دايتشي كامادا قبل أن يضيف الهدف الثاني عن طريق أمين يونس في الدقيقة 31، لينهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، نجح بايرن في تقليص النتيجة عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بهدف في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة، رفع فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند النقطة 49 ليحافظ على الصدارة رغم الهزيمة.

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