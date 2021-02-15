الصحف الرياضية: "مبارزة جبابرة" بين ميسي ومبابي.. وريال مدريد أسقط فالنسيا بـ"الفاعلية الألمانية"

شكلت نتائج مباريات الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا، وتتويج برشلونة بلقب كأس الملك في كرة السلة على حساب ريال مدريد، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالمواجهة المنتظرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان وإمكانية لحاق جيرارد بيكيه باللقاء، ومواجهة ميسي وكيليان مبابي وتصدر إنتر ميلان للدوري الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام فالنسيا 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الفاعلية الألمانية“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بكلاسيكو نهائي كرة السلة أمام ريال مدريد، وكتبت: ”برشلونة ملكة في الكأس“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وإمكانية عودة المصابين، وكتبت: ”بيكيه يقترب من اللعب أمام باريس سان جيرمان.. وأروخو لا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد في مدريد، وكتبت: ”أبطال من الباب الكبير“.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت عن عودة بيكيه وأروخو من الإصابة: ”بيكيه وأروخو يرغبان في اللعب“، وعن عثمان ديمبلي، كتبت: ”ديمبلي: غيرت كل شيء“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على فالنسيا، وكتبت: ”فوز لريال مدريد وإصابة داني كارفخال“.

واهتمت بتصريحات كيليان مبابي عن مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، وكتبت: ”مبابي يؤمن بفوز باريس سان جيرمان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد.

وتحدثت عن اللقاء المقبل لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ومواجهة ليونيل ميسي لنظيره مبابي وكتبت: ”مبارزة جبابرة“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على فالنسيا 2-0، وكتبت: ”بنزيما وكروس يجسدان تفوق ريال مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على فالنسيا 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”استعراض كروي دون خصم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد في النهائي، وكتبت: ”مهرجان برشلوني“.

الصحيفة اهتمت بإمكانية لحاق بيكيه بلقاء باريس سان جيرمان، وكتبت: ”بيكيه معروض في دوري الأبطال“، واهتمت أيضا بنجم أتلتيكو مدريد ماركوس لورينتي، وكتبت: ”سنة ساحرة لماركوس لورينتي“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تلقي أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، تعليقات عنصرية، وكتبت: ”ليس مجددا“.

كما تحدثت عن تسجيل الغابوني بيير أوباميانغ لهاتريك في فوز آرسنال على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”هاتريك لكم“، أوباميانغ يهدي الهاتريك لأولاده ووالدته والجماهير.

الصحيفة اهتمت بفوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون، وفولهام على إيفرتون خارج ملعبهما في الدوري الإنجليزي.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون 1-1 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”سولشاير يؤمن بأن فريقه ما زال في سباق اللقب رغم رعب وست بروميتش“.

كما اهتمت بهاتريك الغابوني أوباميانغ برفقة آرسنال خلال الفوز على ليدز 4-2.

الصحيفة اهتمت أيضا بليفربول ونجمه محمد صلاح ومدربه يورغن كلوب، وكتبت: ”محمد صلاح المسيرات.. وكلوب يتخبط“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل بوردو وأولمبيك مارسيليا سلبيا في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يصمد بـ9 لاعبين“.

كما اهتمت مجددا بإمكانية تعاقد باريس سان جيرمان مع نجم برشلونة ليونيل ميسي، وكتبت: ”باريس سان جيرمان – ميسي: الحلم مسموح“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تصدر إنتر ميلان للدوري الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو 3-1، وكتبت: ”هناك صرخات لإنتر ميلان“.

كما اهتمت بيوفنتوس قبل مواجهة بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”لا رونالدو، لا يوفنتوس.. ووصل دوري الأبطال“.

الصحيفة اهتمت أيضا بفقدان ميلان للصدارة وكتبت: ”من تيو لإبراهيموفيتش.. لماذا فقد بيولي الصدارة“.