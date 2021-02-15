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الصحف الرياضية: "مبارزة جبابرة" بين...
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الصحف الرياضية: "مبارزة جبابرة" بين ميسي ومبابي.. وريال مدريد أسقط فالنسيا بـ"الفاعلية الألمانية"

شكلت نتائج مباريات الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا، وتتويج برشلونة بلقب كأس الملك في كرة السلة على حساب ريال مدريد، العناوين الأبرز في

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت نتائج مباريات الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا، وتتويج برشلونة بلقب كأس الملك في كرة السلة على حساب ريال مدريد، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالمواجهة المنتظرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان وإمكانية لحاق جيرارد بيكيه باللقاء، ومواجهة ميسي وكيليان مبابي وتصدر إنتر ميلان للدوري الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام فالنسيا 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الفاعلية الألمانية“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بكلاسيكو نهائي كرة السلة أمام ريال مدريد، وكتبت: ”برشلونة ملكة في الكأس“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وإمكانية عودة المصابين، وكتبت: ”بيكيه يقترب من  اللعب أمام باريس سان جيرمان.. وأروخو لا“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد في مدريد، وكتبت: ”أبطال من الباب الكبير“.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت عن عودة بيكيه وأروخو من الإصابة: ”بيكيه وأروخو يرغبان في اللعب“، وعن عثمان ديمبلي، كتبت: ”ديمبلي: غيرت كل شيء“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على فالنسيا، وكتبت: ”فوز لريال مدريد وإصابة داني كارفخال“.

واهتمت بتصريحات كيليان مبابي عن مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، وكتبت: ”مبابي يؤمن بفوز باريس سان جيرمان“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد.

وتحدثت عن اللقاء المقبل لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ومواجهة ليونيل ميسي لنظيره مبابي وكتبت: ”مبارزة جبابرة“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على فالنسيا 2-0، وكتبت: ”بنزيما وكروس يجسدان تفوق ريال مدريد“.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على فالنسيا 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”استعراض كروي دون خصم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد في النهائي، وكتبت: ”مهرجان برشلوني“.

الصحيفة اهتمت بإمكانية لحاق بيكيه بلقاء باريس سان جيرمان، وكتبت: ”بيكيه معروض في دوري الأبطال“، واهتمت أيضا بنجم أتلتيكو مدريد ماركوس لورينتي، وكتبت: ”سنة ساحرة لماركوس لورينتي“.

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الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تلقي أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، تعليقات عنصرية، وكتبت: ”ليس مجددا“.

كما تحدثت عن تسجيل الغابوني بيير أوباميانغ لهاتريك في فوز آرسنال على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”هاتريك لكم“، أوباميانغ يهدي الهاتريك لأولاده ووالدته والجماهير.

الصحيفة اهتمت بفوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون، وفولهام على إيفرتون خارج ملعبهما في الدوري الإنجليزي.

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ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون 1-1 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”سولشاير يؤمن بأن فريقه ما زال في سباق اللقب رغم رعب وست بروميتش“.

كما اهتمت بهاتريك الغابوني أوباميانغ برفقة آرسنال خلال الفوز على ليدز 4-2.

الصحيفة اهتمت أيضا بليفربول ونجمه محمد صلاح ومدربه يورغن كلوب، وكتبت: ”محمد صلاح المسيرات.. وكلوب يتخبط“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل بوردو وأولمبيك مارسيليا سلبيا في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يصمد بـ9 لاعبين“.

كما اهتمت  مجددا بإمكانية تعاقد باريس سان جيرمان مع نجم برشلونة ليونيل ميسي، وكتبت: ”باريس سان جيرمان – ميسي: الحلم مسموح“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تصدر إنتر ميلان للدوري الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو 3-1، وكتبت: ”هناك صرخات لإنتر ميلان“.

كما اهتمت بيوفنتوس قبل مواجهة بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”لا رونالدو، لا يوفنتوس.. ووصل دوري الأبطال“.

الصحيفة اهتمت أيضا بفقدان ميلان للصدارة وكتبت: ”من تيو لإبراهيموفيتش.. لماذا فقد بيولي الصدارة“.

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الصحف الرياضية: "مبارزة جبابرة" بين...
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الصحف الرياضية: بنزيما يفكر فيها.. صلاح ليس للبيع.. بحاجة لريمونتادا أخرى (صور)

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت خسارة برشلونة أمام إشبيلية 0/2 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وإصابة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، وتحقيق مانشستر سيتي رقما قياسيا من الانتصارات، وتأهل إيفرتون المثير على حساب توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بإبلاغ ليفربول بايرن ميونخ بكون نجمه محمد صلاح ليس للبيع، وثقة ريال مدريد في التنافس على لقب الدوري الإسباني ومصير مستقبل هدافه كريم بنزيما، ونهائي كأس العالم للأندية، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتأهل أتلانتا لنهائي كأس إيطاليا لمواجهة يوفنتوس.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية على برشلونة 2/0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”نصف النهائي“.

كما تحدثت عن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الذي ينتهي عقده صيف 2022 وكتبت: ”بنزيما يفكر فيها“.

واهتمت بنصف النهائي الثاني لكأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو وليفانتي وكتبت: ”سان ماميس يحتضن نصف نهائي الأحلام“.

واهتمت أيضا بإصابة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان قبل أسبوع من مواجهة برشلونة وكتبت: ”جرس إنذار بإصابة نيمار“.

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سبورت
ركزت الصحيفة على خسارة برشلونة 0/2 أمام إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”في الحاجة إلى ريمونتادا أخرى“.

كما تحدثت عن إصابة نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار وكتبت: ”إصابة نيمار وشكوك حول لحاقه بلقاء الكامب نو“.

واهتمت الصحيفة بنهائي كأس العالم للأندية بين بايرن ميونخ وتيغريس أونال المكسيكي وكتبت: ”بايرن ميونخ يهدد سداسية برشلونة“.

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موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على خسارة برشلونة 0/2 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية وكتبت: ”اللعب من أجل الإنجاز“.

كما تحدثت عن إصابة البرازيلي نيمار خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام كان في كأس فرنسا وكتبت: ”نيمار يصاب قبل 6 أيام من مواجهة برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بنصف النهائي الثاني بين أتلتيك بلباو وليفانتي في كأس ملك إسبانيا ووضعية إيسكو في ريال مدريد وكتبت: ”إيسكو مرة أخرى تم تجاهله ويقرر الرحيل“.

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أس
ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على برشلونة 2/0 وكتبت: ”الكثير من إشبيلية لبرشلونة هذا“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وثقته في التنافس على لقب الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد يعتقد ذلك“.

الصحيفة اهتمت بتغيير ملعب مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”بوخاريست ستكون ملعب أتلتيكو مدريد“.

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الصحافة البريطانية
صن
ركزت الصحيفة على تأهل إيفرتون لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة مثيرة أمام توتنهام 5/4 وكتبت: ”برنارد يفجر الفوز لإيفرتون في الوقت الإضافي ويقصي جوزيه مورينيو في لقاء شهد 9 أهداف“.

كما اهتمت بتأهل مانشستر سيتي على حساب سوانزي وتسجيل رقم قياسي وكتبت: ”بيب غوارديولا رقم قياسي من الانتصارات“.

واهتمت الصحيفة بمستقبل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول وكتبت: ”ليفربول يخبر بايرن ميونخ: صلاح ليس للبيع“.

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الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على إصابة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان خلال مباراة كأس فرنسا أمام كان وكتبت: ”نيمار يجعل باريس سان جيرمان يرتعش“.

كما اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: ”في ملبورن التنس يعود للحياة“.

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الصحف الإيطالية
توتو سبورت
ركزت الصحيفة على الخلاف الذي حصل بين أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان وأندريا أنييلي رئيس يوفنتوس وكتبت: ”من النجوم إلى الإسطبلات“.

كما اهتمت بتأهل أتلانتا لنهائي كأس إيطاليا بعد تجاوزه نابولي في إياب نصف النهائي 3/1 وكتبت: ”بالنسبة ليوفنتوس، أتلانتا في النهائي“.

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لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على الخلاف الذي حصل بين أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس وأنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان خلال لقاء الفريقين في كأس إيطاليا: ”أفضل أعدائي“.

كما تحدثت عن تأهل أتلانتا لنهائي كأس إيطاليا بعد فوزه في إياب نصف النهائي على حامل اللقب نابولي 3/1 وكتبت: ”النهائي: إنه غاسبريني“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل جانلويجي دونادوما في ميلان وكتبت: ”ميلان يرغب في تجديد عقده لـ5 مواسم وهو يرغب في موسمين“.

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