رياضة

الصحف الرياضية: برشلونة لديه الكثير...
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الصحف الرياضية: برشلونة لديه الكثير مع سحر ميسي.. وكلوب يلقي المنشفة في سباق لقب الدوري الإنجليزي

شكلت هزيمة ليفربول أمام ليستر سيتي، وفوز مانشستر سيتي على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز برشلونة الساحق في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت هزيمة ليفربول أمام ليستر سيتي، وفوز مانشستر سيتي على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز برشلونة الساحق في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد وفالنسيا، ونهائي كأس ملك إسبانيا في كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وفوز باريس سان جيرمان المقلق على نيس في الدوري الفرنسي، وهزيمة يوفنتوس أمام نابولي وميلان المتصدر أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد المتصدر أمام غرناطة في الدوري الإسباني وكتبت: ”خطوة حازمة“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 5-1، وكتبت: ”برشلونة لديه الكثير مع سحر ميسي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وفالنسيا، وكتبت: ”كرة مقابلة جديدة لريال مدريد“.

كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، الذي سيجمع برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو من أجل اللقب.

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سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الساحق لبرشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس 5-1 في الدوري الإسباني وقبل مواجهة دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”يد صغيرة ومن أجل باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وفالنسيا، وكتبت: ”ريال مدريد مع حسابات معلقة يواجه فالنسيا“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على غرناطة 2-1، وكتبت: ”هذه المرة دون هدف لسواريز“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة للسيدات بكأس ملكة إسبانيا، ونهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي سيجمع ريال مدريد وبرشلونة.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكبير أمام ديبورتيفو ألافيس 5-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”اليد المقدسة“.

كما تحدثت عن فوز المتصدر أتلتيكو مدريد أمام غرناطة 2-1، وكتبت: ”المتصدر صمد في غرناطة“.

واهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد وفالنسيا، وكتبت: ”اختبار  لزيدان“، كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”كلاسيكو يساوي لقبا“.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد المتصدر أمام غرناطة، وكتبت: ”المتصدر لا يخطئ“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”دون هامش للخطأ“.

واهتمت الصحيفة بفوز برشلونة 5-1 أمام ديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”ميسي يستمتع“.

كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بعد تأهل ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”كلاسيكو في النهائي“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الهزيمة الجديدة لفريق ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”كلوب يلقي المنشفة في سباق لقب الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة الجديدة“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي أمام توتنهام 3-0 وكتبت: ”بيب غوارديولا الانتصار رقم 16“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الصعب لباريس سان جيرمان أمام نيس 2-1 وهزيمة أولمبيك ليون بميدانه أمام مونبيلييه 2-1  في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ليون يسقط وباريس سان جيرمان يقلق“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي وإمكانية صعود إنتر ميلان للصدارة، وكتبت: ”صدمة ميلان.. شحنة لإنتر ميلان“.

كما تحدثت عن فوز نابولي على يوفنتوس 1-0، وكتبت: ”الكل من أجل غاتوزو“.

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الصحف الرياضية: برشلونة لديه الكثير...
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الصحف الرياضية: ريال مدريد يريد المعركة.. وسحر ماكتوميناي.. وليفربول للبيع

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل فوز ريال مدريد على خيتافي في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وتأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبلوغ يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية، وإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين أتلانتا ونابولي، وتصريحات مدرب باريس سان جيرمان بشأن عدم احترام برشلونة في قضية ليونيل ميسي، ورغبة مجموعة من أعضاء برشلونة في التصويت عبر رسائل البريد، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يريد المعركة“.

كما اهتمت بلقاء نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”فريقان يصلان في القمة“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”مباراة بمثابة النهائي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني على خيتافي 2-0، وكتبت: ”انتصار فرنسي لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بانتخابات برشلونة، وكتبت: ”22811 عضوا يرغبون في التصويت عبر البريد“.

الصحيفة اهتمت أيضا بتصريحات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”بوكيتينو يؤكد أن باريس سان جيرمان لم يقلل من احترام برشلونة“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”أول فصل من النهائي المبكر“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”بنزيما وميندي حسما اللقاء في 6 دقائق“.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”درس فرنسي“.

كما تحدثت عن لقاء نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”صدام قطار“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز الصعب على وست هام يونايتد 1-0 وبعد شوطين إضافيين، وكتبت: ”سحر ماكتوميناي“، و“البديل السوبر مكتوميناي هو بطل سولشاير“.

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ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر يونايتد الصعب لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تجاوزه فريق وست هام 1-0 إثر اللجوء لشوطين إضافيين، وكتبت: ”سكوت للإنقاذ“، هدف ماكتوميناي الانتصاري في الوقت الإضافي يحطم آمال مويس في لقاء العودة للأولد ترافورد.

كما اهتمت بفريق ليفربول، وكتبت: ”ليفربول للبيع“، الحوائط والصور في مقر تدريبات النادي القديم للبيع.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشكلة رابطة الدوري الفرنسي ومطالبتها الدولة بالمساعدة، وكتبت: ”رابطة الدوري الفرنسي تطالب الدولة بالمساعدة“.

كما اهتمت بتأهل أولمبيك ليون للدور المقبل من كأس فرنسا بعد تجاوزه أجاكسيو 5-1، وكتبت: ”أولمبيك ليون دون مجهود كبير“.

وتحدثت الصحيفة عن النظام الجديد للفورمولا وان وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”عزل صحي يسبب ألما“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا بعد تعادله سلبيا في الإياب أمام إنتر ميلان، وكتبت: ”بيرلو رياح يوفنتوس“.

كما اهتمت بلقاء أتلانتا ونولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا من أجل مقعد في النهائي لمواجهة يوفنتوس.

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لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر ميلان 2-1 بمجموع اللقاءين وبعد تعادل سلبي في الإياب، وكتبت: ”يوفنتوس النهائي والسموم“.

كما تحدثت عن قضية ليونيل ميسي بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”ميسي الجواسيس والملفات، برشلونة وباريس سان جيرمان: يا لها من عاصفة“.

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