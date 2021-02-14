الصحف الرياضية: برشلونة لديه الكثير مع سحر ميسي.. وكلوب يلقي المنشفة في سباق لقب الدوري الإنجليزي

شكلت هزيمة ليفربول أمام ليستر سيتي، وفوز مانشستر سيتي على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز برشلونة الساحق في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد وفالنسيا، ونهائي كأس ملك إسبانيا في كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وفوز باريس سان جيرمان المقلق على نيس في الدوري الفرنسي، وهزيمة يوفنتوس أمام نابولي وميلان المتصدر أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد المتصدر أمام غرناطة في الدوري الإسباني وكتبت: ”خطوة حازمة“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 5-1، وكتبت: ”برشلونة لديه الكثير مع سحر ميسي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وفالنسيا، وكتبت: ”كرة مقابلة جديدة لريال مدريد“.

كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، الذي سيجمع برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو من أجل اللقب.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الساحق لبرشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس 5-1 في الدوري الإسباني وقبل مواجهة دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”يد صغيرة ومن أجل باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وفالنسيا، وكتبت: ”ريال مدريد مع حسابات معلقة يواجه فالنسيا“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على غرناطة 2-1، وكتبت: ”هذه المرة دون هدف لسواريز“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة للسيدات بكأس ملكة إسبانيا، ونهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي سيجمع ريال مدريد وبرشلونة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكبير أمام ديبورتيفو ألافيس 5-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”اليد المقدسة“.

كما تحدثت عن فوز المتصدر أتلتيكو مدريد أمام غرناطة 2-1، وكتبت: ”المتصدر صمد في غرناطة“.

واهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد وفالنسيا، وكتبت: ”اختبار لزيدان“، كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”كلاسيكو يساوي لقبا“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد المتصدر أمام غرناطة، وكتبت: ”المتصدر لا يخطئ“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”دون هامش للخطأ“.

واهتمت الصحيفة بفوز برشلونة 5-1 أمام ديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”ميسي يستمتع“.

كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بعد تأهل ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”كلاسيكو في النهائي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الهزيمة الجديدة لفريق ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”كلوب يلقي المنشفة في سباق لقب الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة الجديدة“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي أمام توتنهام 3-0 وكتبت: ”بيب غوارديولا الانتصار رقم 16“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الصعب لباريس سان جيرمان أمام نيس 2-1 وهزيمة أولمبيك ليون بميدانه أمام مونبيلييه 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ليون يسقط وباريس سان جيرمان يقلق“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي وإمكانية صعود إنتر ميلان للصدارة، وكتبت: ”صدمة ميلان.. شحنة لإنتر ميلان“.

كما تحدثت عن فوز نابولي على يوفنتوس 1-0، وكتبت: ”الكل من أجل غاتوزو“.